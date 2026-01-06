신한금융, 경찰청과 '금융사기 예방·검거' 10명에 포상

서민경제 수호 영웅상 개최
투자사기 범죄조직 검거한 경찰관 5인
위조 계약서 인지, 수표 지급 유예한 행원 등 5인
신한금융그룹은 경찰청과 함께 금융사기 예방 및 검거에 일조한 '서민경제 수호 영웅' 10인을 선정해 포상했다고 6일 밝혔다.
신한금융은 이날 오후 서울 서대문구 경찰청 어울림마당에서 경찰청과 함께 '제5회 서민경제 수호 영웅상' 시상식을 개최했다. 이 시상식은 2021년 7월 신한금융과 경찰청이 민생금융범죄 근절을 위해 체결한 업무협약의 일환으로 매년 열리고 있다.
이번 시상식에는 ▲고금리 대출을 미끼로 한 불법사금융 조직과 허위 투자전문가를 사칭한 투자 사기 범죄조직 등을 검거한 경찰관 5명 ▲은행 창구에서 위조 계약서와 도장을 인지해 수표 지급을 유예한 행원 등 시민 5명이 선정됐다.
행사에 참석한 진옥동 신한금융 회장과 유재성 경찰청장 직무대행은 이들에게 각각 경찰청 표창 및 감사장을 전달하고 1인당 300만원의 상금을 수여했다.
진 회장은 "보이스피싱 범죄가 갈수록 지능화되고 있지만 영웅들의 용기 있는 판단과 행동 덕분에 우리 이웃의 소중한 자산을 지킬 수 있었다"며 "신한금융은 앞으로도 금융사기 예방과 피해구제를 위한 사회적 책임을 지속적으로 실천해 나갈 것"이라고 말했다.
신한금융은 이번 시상식을 포함해 지난 5년간 49명의 영웅을 선정했다. 지난해 9월에는 금융권 최초로 그룹 내 주요 자회사들이 실시간으로 보이스피싱 의심 정보를 공유하는 공동대응 모델을 금융위로부터 혁신금융서비스로 지정받은 바 있다.
김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>