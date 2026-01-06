BNK부산은행, 부산 이전 청년 위한 포용금융 상품 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

‘돌아와요 부산항에 청년 신용대출’



최대 1000만원·고정금리 2.65%

BNK부산은행(은행장 김성주)은 수도권에서 부산으로 이전한 청년들의 안정적인 정착을 지원하기 위해 포용금융 상품인 '돌아와요 부산항에 청년 신용대출'을 출시했다.

이번 상품은 지난해 12월 4일 부산은행과 재단법인 청년재단이 체결한 '수도권 거주 청년의 부산 이전 지원 업무협약'의 후속 조치로 마련됐다.

대출 대상은 신청일 기준 최근 6개월 이내 수도권에서 부산으로 전입해 취업한 만 19세 이상 45세 이하 청년 직장인이다. 총 지원 한도는 100억원이며, 1인당 최대 1000만원까지 대출이 가능하다.

금리는 취급 후 3년간 연 2.65% 고정금리가 적용되며, 중도상환수수료도 면제돼 청년층의 금융 부담을 낮췄다.

대출 신청과 심사, 실행까지 모든 절차는 모바일뱅킹 앱을 통한 비대면 방식으로 진행된다. 주민등록 전입 이력과 재직 여부, 소득 요건 등은 공공마이데이터와 비대면 서류 확인을 통해 자동 심사된다.

상품 관련 자세한 사항은 부산은행 영업점과 홈페이지, 모바일뱅킹 앱을 통해 확인할 수 있다.





부산은행 장인호 개인고객그룹장은 "이번 상품은 부산으로 이전하는 청년들의 초기 정착 부담을 덜어주기 위해 마련됐다"며 "지역 인구 유입과 청년 자립을 지원하는 포용금융 상품을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.

BNK부산은행 본점.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

