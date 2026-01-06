마두로 잡고 백악관이 올린 '김해공항 트럼프'…나라마다 "무슨 뜻이냐" 해석 분주

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

백악관, 마두로 체포 당일 미·중정상회담 당시 사진 게재

서반구 '美 패권 강화' 의지…'中 견제 포석' 해석도

미국 백악관이 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령을 체포한 직후, 공식 사회관계망서비스(SNS)에 "까불면 다친다"는 메시지를 게시해 국제사회의 이목이 쏠리고 있다. 특히 배경 사진은 지난해 10월 말 미·중 정상회담 장소인 부산에 도착하던 트럼프 대통령을 찍은 것이어서 관심을 모은다.

마두로 체포 당일 백악관 공식 SNS에 올라온 '까불면 다친다' 게시글. 백악관 인스타그램

"까불면 다친다…"마두로 체포 직후 백악관 경고

백악관은 마두로 체포 작전이 이뤄진 지난 3일(현지시간) 엑스(X·옛 트위터)와 인스타그램에 트럼프 대통령이 결연한 표정으로 계단을 오르는 모습의 흑백 사진을 올렸다. 사진에는 'FAFO'라는 문구가 큰 글씨로 새겨져 있다. FAFO는 '까불면 다친다'(F**k Around and Find Out)라는 의미의 미국 속어다. 백악관은 이 사진과 함께 '더 이상 게임은 없다. FAFO'라는 글을 함께 올렸다.

미국이 군사 작전을 통해 마두로 대통령을 체포하며 중남미를 아우르는 서반구에서의 패권 강화에 나선 가운데, 이번 마두로 체포 작전에서 확인된 것처럼 미국의 국익에 도전할 경우 철저히 응징하겠다는 메시지를 노골적으로 드러낸 것으로 풀이된다.

사진 배경은 왜 '김해공항'?

이 사진이 더욱 주목받는 이유는 사진 속 장소에 있다. 해당 이미지는 지난해 10월30일, 부산 김해국제공항 공군기지에서 촬영된 사진으로 확인됐다. 당시 트럼프 대통령은 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 방한해 시진핑 중국 국가주석과 회담을 가졌다.

미중정상회담이 열린 지난해 10월30일 김해공항에서의 트럼프 대통령. 백악관 홈페이지

원래 이 사진은 백악관 공식 홈페이지에 '트럼프 대통령이 시진핑 주석과의 양자 회담에 참석했다'는 설명과 함께 공개됐던 자료다. 이번 SNS 게시물에서는 해당 사진을 잘라내 트럼프 대통령 단독 모습만을 강조하는 방식으로 재가공됐다.

마두로 체포 작전의 목표 중 하나가 미국의 앞마당 격인 서반구에서 중국과 러시아의 영향력 확대를 차단하는 것이라는 분석이 제기되는 상황에서 백악관이 시 주석과의 회담 당일 촬영된 사진을 고른 것 역시 의도가 담긴 선택 아니냐는 해석이 나온다.

트럼프 '서반구 패권' 구상 본격화

앞서 지난 3일 트럼프 행정부는 '확고한 결의'로 명명한 작전을 통해 베네수엘라 수도 카라카스에 있는 마두로 대통령의 안전 가옥을 급습, 그와 그의 부인을 체포해 미국 뉴욕으로 압송했다.

마두로 대통령은 뉴욕 브루클린의 메트로폴리탄 구치소에 수감됐으며 5일 법원에서 기소 인정 여부 절차가 시작됐다. 마두로 대통령은 마약 카르텔과 공모해 마약을 미국으로 밀반입한 혐의 등을 받고 있다.

트럼프 대통령이 3일(현지시간) 미군이 기습적인 군사 작전으로 체포한 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령의 근황 사진을 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에 공개했다. 트럼프 트루스소셜

트럼프 행정부의 마두로 체포 작전은 '마약과의 전쟁'이 일차적인 이유이지만, 세계 1위 원유 보유국인 베네수엘라에서의 석유 통제권을 회복하고 나아가 서반구에서 단일 패권을 공고히 하려는 전략으로도 읽힌다.

트럼프 대통령은 지난 3일 기자회견에서 적절한 권력 이양이 이뤄질 때까지 미국이 베네수엘라를 통치하겠다고 밝혔다. 그러면서 "서반구에서 미국의 지배력은 다시는 의문시되지 않을 것"이라며 '돈로 독트린'을 거듭 천명했다.





'돈로 독트린'은 1823년 제임스 먼로 미 대통령이 유럽의 미주 대륙 간섭을 거부하며 천명한 외교정책 '먼로 독트린'에 트럼프 대통령의 이름(도널드)을 합친 합성어다. 트럼프 행정부는 중남미에서 중국, 러시아 등 외부 세력의 영향력 확대를 차단하겠다는 의지를 보이고 있다.





서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr

