김동근 의정부시장, 16~17일 출판기념회…시민과 진솔한 대화

김동근 의정부시장이 시민과 함께 해결해 온 시정의 기록을 담은 책 '의정부 해결사'를 출간하고 오는 16일부터 17일까지 이틀간 출판기념회를 개최한다.

이번 출판기념회는 대다수 정치인들의 행사처럼 대규모 장소에서 짧은 시간 진행되는 형식이 아니라, 청년 소상공인이 운영하는 지역 카페에서 이틀간 별도의 의전 행사 없이 진행된다.

김동근 시장은 형식적인 무대 인사나 일방적 발언보다, 책을 매개로 시민들과 마주 앉아 더 많은 이야기를 듣고, 더 깊은 대화를 나누는 자리를 만들고자 이번 방식을 선택했다.

이번에 출간된 책은 김동근 시장이 취임 이후 3년 반 동안 의정부가 마주했던 주요 현안과 그 해결 과정을 시민의 시선에서 정리한 기록이다. 김 시장은 서문에서 "시장에게 주어진 한 시간은 곧 47만 시민의 시간과 같은 무게"라며 "하루하루의 선택이 시민의 삶과 직결된다는 책임감으로 현장에 섰다"고 밝혔다.

책에는 ▲아동성폭력범 김근식 사태 대응 ▲고산동 물류센터 백지화 ▲쓰레기 소각장 및 예비군훈련장 이전 해결 ▲현장시장실 운영 등 시민의 안전과 삶에 직결된 현안들이 담겼다. 특히 갈등이 첨예했던 사안들에 대해 시민공론장과 숙의 과정을 통해 해법을 도출해 온 경험을 상세히 기록했다.

또한 ▲미군반환공여지의 첨단산업 클러스터 전환 ▲의정부역세권 개발 ▲경제자유구역 후보지 선정 ▲기업 유치와 일자리 창출 ▲백영수시립미술관 설립 ▲생태하천 조성 등 도시의 미래를 준비하는 중장기 과제들도 주요 내용으로 다뤘다.





이번 책은 의정부시정 기록집을 넘어, 도시가 위기와 전환의 순간에 어떤 시각과 방식으로 시민과 함께 길을 찾을 수 있는지를 보여주는 사례로 평가된다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

