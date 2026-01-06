고령 청소년 31명, 교실을 넘어 세계로… 말레이시아 어학연수 출국

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

중2·중3 대상 20일간 집중 영어교육·싱가포르 문화체험 병행

경북 고령군 청소년 31명이 글로벌 감각을 키우기 위해 비행기에 올랐다.

사단법인 고령군교육발전위원회(이사장 성현덕)는 글로벌 역량 강화를 위한 '2026년 고령군 청소년 해외어학연수' 프로그램 참가 학생들이 6일 말레이시아로 출국한다고 전했다.

고령군 청소년들이 말레이시아 해외어학연수 출국에 앞서 기념촬영하고 있다.

이 연수는 지역 중학교 2·3학년 학생을 대상으로 진행되는 현지 집중형 어학연수로, 말레이시아 조호르바루에 위치한 어학연수 전문기관에서 20일간 일정으로 운영된다. 사전 선발을 통해 총 31명의 학생이 참여하며, 연수 기간 매일 집중적인 영어 교육을 받게 된다.

주말에는 인근 싱가포르를 방문해 문화·예술 프로그램을 체험하는 일정도 포함돼 있어, 학생들이 영어 학습은 물론 다양한 글로벌 문화 경험을 함께 쌓을 수 있도록 구성됐다.

성현덕 고령군교육발전위원회 이사장은 "이번 연수를 통해 학생들이 영어 실력을 향상시키는 것은 물론, 외국 문화를 직접 경험하며 넓은 시각을 갖게 되길 바란다"며 "이를 바탕으로 고령군을 이끌어갈 글로벌 인재로 성장하길 기대한다"고 말했다.

'2026년 고령군 청소년 해외어학연수'는 올해 처음 실시되는 현지 집중 어학연수 프로그램으로, 사업 추진 단계부터 학생과 학부모들로부터 큰 관심을 받아왔다.





고령군(군수 이남철)은 이번 프로그램을 통해 미래 글로벌 인재를 체계적으로 육성하고, 지역사회 경쟁력을 높이는 인재 배출에 기여한다는 계획이다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

