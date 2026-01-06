부산도시공사, 한국공공ESG경영대상 ‘대상’ 수상

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

K-ESG 이행평가 부문 최고상



공공기관 ESG 선도 성과 인정

부산도시공사(BMC, 사장 신창호)는 지난 30일 한국공공ESG연구원이 주최한 제3회 한국공공ESG경영대상 시상식에서 K-ESG 이행평가 부문 '대상'을 수상했다.

부산도시공사가 제3회 한국공공ESG경영대상에서 대상을 받고 기념촬영하고 있다. 부산도시공사 제공

한국공공ESG경영대상은 산업통상자원부의 K-ESG 가이드라인을 기반으로 공기업, 준정부기관, 지방공기업, 기타 공공기관 등 300여개 기관을 대상으로 ESG 경영 수준을 종합 평가해 수여하는 상이다.

공공기관 지배구조, 정부 정책 이행, 경영평가, 외부평가 지표 등 66개 세부 항목을 기준으로 심사가 진행, 이 가운데 ESG 경영을 선도한 18개 우수기관이 선정됐다.

부산도시공사는 지속가능한 ESG 경영 실천을 위해 지속가능경영보고서를 정례적으로 발간하며 투명한 정보 공시를 강화해 왔다. 또 지역사회 전반으로 ESG 가치를 확산하기 위해 ESG 협의체를 구성하고 공동 활동을 추진, 공공기관으로서의 사회적 책임과 대외 신뢰도 제고를 위해 UNGC(유엔글로벌콤팩트) 활동에도 적극 참여해 왔다.





신창호 부산도시공사 사장은 "탄소중립과 친환경 도시 조성, 시민 중심의 사회적 책임 경영, 투명하고 공정한 경영체계 강화라는 ESG 핵심 목표 아래 추진해 온 노력이 이번 수상으로 이어진 것 같다"며 "시민이 체감할 수 있는 성과 창출을 위해 사회적 책임을 다하고 ESG 경영을 지속적으로 추진해 나가겠다"고 말했다.





