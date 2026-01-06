트럼프 "베네수 석유산업, 美 기업들이 1년 반 안에 재가동"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

재가동에 막대한 금액 예상…석유회사들이 지출

석유 인프라 복구에 최대 수백억 달러 예상

베네수서 사업 중인 기업, 셰브론이 유일

도널드 트럼프 대통령은 미국 석유 회사들이 베네수엘라에 다시 진입해, 베네수엘라 석유 생산량을 늘리는 데 1년 반도 걸리지 않을 것이라고 예상했다.

트럼프 대통령은 5일(현지시간) NBC 방송과 인터뷰에서 미국의 석유 회사들이 18개월보다 짧은 기간에 베네수엘라 석유 인프라를 "재가동 상태로 만들 수 있다"며 "그보다 더 짧은 시간에도 할 수 있지만, 돈이 많이 들 것"이라고 말했다.

트럼프 대통령은 "막대한 금액이 지출돼야 할 것이고, 석유 회사들이 그 돈을 지출할 것이며, 이후 우리에게서 또는 (석유 생산) 수익을 통해 보전받게 될 것"이라고 설명했다.

전문가들은 황폐화한 베네수엘라 석유 인프라를 복구하는 데 수십억~수백억 달러가 필요할 것으로 보고 있다.

트럼프 대통령이 제시한 '베네수엘라 재건 프로젝트'는 정권 이양이 이뤄질 때까지 과도정부를 운영하는 한편, 미국 석유회사들이 현지에 진출해 노후한 석유 인프라를 교체·확충하고 생산량을 늘리는 것을 핵심 내용으로 한다.

트럼프 대통령은 미국 회사들을 통한 석유 생산 증가가 "유가를 낮출 것"이라며 "석유 생산국인 베네수엘라를 갖는 것은 유가를 낮게 유지할 수 있기 때문에 미국에 좋은 것"이라고 강조했다.

미국의 3대 석유 메이저는 과거 베네수엘라에서 석유 생산 시설을 운영했지만 정권 교체 이후 반복된 자산 수용으로 대부분 철수했다. 현재 베네수엘라에서 사업을 이어가는 곳은 셰브론이 유일하다.

트럼프 대통령은 마두로 대통령을 축출한 미군의 군사 작전을 이들 석유 기업이 사전에 알고 있었느냐는 질문에 "아니다"라면서도 "'만약 우리가 그렇게 한다면'이라는 개념으로는 얘기를 해왔다"고 답했다.





이어 "석유 기업들은 우리가 뭔가를 하려 한다는 점을 확실히 알고 있었다"며 "그러나 우리가 그들에게 실제로 그걸 할 거라고는 말하지는 않았다"고 말했다.





