수입 승용차 30만대 시대 열렸다…BMW 2년 연속 '1위'

테슬라·폴스타·BYD 등 전기차 브랜드 약진

지난해 수입 승용차 판매량이 사상 처음으로 30만대를 넘어섰다. 국내 시장의 전통 강자인 BMW는 메르세데스-벤츠를 제치고 2년 연속 1위를 기록했고, 테슬라·폴스타·BYD 등 신생 전기차 브랜드도 두각을 나타냈다.

6일 한국수입자동차협회(KAIDA)에 따르면 지난해 수입 승용차 신규 등록 대수는 30만7377대로 전년대비 16.7% 증가했다. 수입 승용차 등록 대수가 30만대를 넘어선 것은 1995년 BMW의 직판 시스템이 구축되면서 수입차 시장이 열린 이후 처음이다.

BMW 5시리즈. BMW그룹 제공

브랜드별로는 BMW가 7만7127대로 2024년에 이어 2년 연속 1위를 기록했다. BMW는 내연기관과 플러그인하이브리드, 전기차 등 전 차종이 고르게 팔리며 국내 수입차 시장 점유율의 4분의 1(25%)을 차지했다.

다음으로는 메르세데스-벤츠가 6만8467대로 뒤를 이어있다. 벤츠는 지난해 판매량은 전년대비 3% 늘었으며 점유율로는 22%를 차지했다.

가장 큰 폭의 판매 성장률을 보인 것은 테슬라였다. 테슬라는 5만9916대를 판매하며 전년대비 세자릿수(101%) 판매 성장을 나타냈다. 중국산 후륜구동 모델 Y 등 가격 경쟁력을 높인 차종들이 국내에서 인기를 끈 영향이다.

BYD와 폴스타 등 신흥 전기차 브랜드의 성장세도 두드러졌다. 폴스타는 전년 대비 269% 증가한 2957대를 판매했고, BYD는 한국 진출 첫 해에 6107대 판매를 기록했다. 판매 대수 규모 자체는 크지 않지만, 신생 브랜드로서 전기차만으로 국내 시장에서 존재감을 드러냈다는 점에서 의미가 있다.

2025년 베스트셀링 모델은 테슬라의 모델 Y(3만7925대), 메르세데스-벤츠 E 200(1만5567대), BMW 520(1만4579대) 순이었다.

연료별로는 하이브리드 차종이 17만4218대로(56.7%) 가장 많이 팔렸으며, 전기차 9만1253대(29.7%), 가솔린 3만8512대(12.5%), 디젤 3394대(1.1%) 순으로 나타났다.





정윤영 KAIDA 부회장은 "2025년 수입 승용차 시장은 전기차 판매 증가와 신규 브랜드 시장 진입 등에 힘입어 전년 대비 증가했다"라고 설명했다.





우수연 기자 yesim@asiae.co.kr

