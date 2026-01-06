HDC랩스, 이준형 대표이사 선임

HDC그룹은 2026년 그룹 인사를 통해 이준형 HDC랩스 대표이사를 선임했다고 6일 밝혔다.

이준형 HDC랩스 대표이사

AD

이준형 HDC랩스 대표는 기술 혁신과 사업 고도화 전략을 강화하고, 공간 AIoT 플랫폼을 중심으로 디지털 라이프스타일 서비스 시장 선도에 주력할 계획이다. 이를 통해 HDC랩스는 스마트홈과 스마트빌딩, 부동산 운영 데이터 기반 플랫폼 경쟁력을 지속해서 강화해 나갈 방침이다.

이 대표는 1971년생으로 삼성전기, LG그룹에서 사업 구조 고도화와 신사업 추진을 이끌었다. 이후 서브원에서 구매·플랫폼·영업 부문을 총괄하는 등 기술 기반 사업과 조직 운영 전반에 풍부한 경험을 쌓아 왔다.

HDC랩스는 한층 강화된 리더십 체계를 바탕으로 AIoT와 스마트 솔루션 기술 고도화, 데이터 기반 서비스 확장, 글로벌 파트너십 확대 등 HDC그룹의 미래 성장 동력을 선도해 나갈 방침이다.





AD

HDC그룹 관계자는 "HDC랩스는 디지털 혁신과 사업 다각화를 통해 고객 중심의 기술 생태계를 더욱 견고히 할 것"이라며 "AI와 데이터 기반 공간 플랫폼 사업의 미래 가치를 실현하고, 그룹의 지속 가능한 성장에 이바지할 것으로 기대한다"고 말했다.





한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>