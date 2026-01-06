美정부, 석유기업 회동 예정…베네수 석유 재건 논의 본격화

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

베네수 정세 불안에 기업 투자 여부 불확실

크리스 라이트 미국 에너지부 장관이 이번 주 석유 기업 임원들과 만나 베네수엘라 석유 산업 재건방안을 논의할 예정이라고 블룸버그통신이 5일(현지시간) 보도했다. 도널드 트럼프 행정부가 지난 3일 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령을 전격 체포한 데 이어 베네수엘라 석유 산업 통제권 확보를 위해 보폭을 넓히는 모습이다.

크리스 라이트 미국 에너지부 장관. 로이터연합뉴스

블룸버그통신에 따르면 라이트 장관은 이번 주 플로리다주 마이애미에서 열리는 골드만삭스 에너지·청정기술·유틸리티 콘퍼런스에 참석할 예정이다. 이 행사에는 셰브런, 코노코필립스 등 주요 석유 기업 경영진이 참석한다. 특히 셰브런은 현재까지 베네수엘라에서 사업을 유지하고 있는 유일한 미국 석유 회사다. 소식통은 이번 행사를 계기로 크리스 장관이 해당 기업 임원들과 베네수엘라 관련 사안을 논의할 예정이라고 전했다.

베네수엘라는 원유 매장량이 3000억 배럴이 넘는 세계 1위 원유 보유국이다. 그러나 우고 차베스 전 대통령에서 마두로 대통령으로 이어지는 정권을 거치며 석유 산업 국영화와 미국 제재, 석유 인프라 노후화 등으로 생산량이 크게 줄어든 상태다.

차베스 전 대통령은 2007년 석유산업 국유화 선언 후 엑손모빌과 코노코필립스가 투자한 자산을 몰수했다. 두 회사는 이를 계기로 현지에서 철수했다.

트럼프 대통령은 지난 3일 기자회견에서 베네수엘라 석유 인프라의 상당 부분이 미국 기업들이 설치한 것이라며 "규모가 큰 미국 석유 회사들이 들어가서 수십억달러를 들여 심각하게 파괴된 석유 인프라를 복구하고 돈을 벌기 시작할 것"이라고 했다. 석유 인프라 재투자를 통해 그간 미국 기업들이 봤던 손실을 만회하고 베네수엘라에서의 석유 통제권을 장악하겠다는 의미로 풀이된다.

적지 않은 리스크가 수반되는 이번 사업에 기업들이 얼마나 적극적으로 나설지 불확실하다는 관측이 나온다. 큰 재원이 투입되는 장기 투자를 감행하기에는 베네수엘라의 정세가 불안정해 기업들이 신중한 태도를 유지할 가능성이 있다는 것이다.





마코 루비오 국무장관은 전날 CBS 인터뷰에서 "베네수엘라는 자력으로 석유 산업을 다시 일으킬 역량이 없다"며 "민간 기업의 투자가 필요하지만, 이들 기업은 일정한 보장과 조건이 갖춰져야만 투자에 나설 것"이라고 말했다.





이승형 기자 trust@asiae.co.kr

