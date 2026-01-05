디지털 전환 공학교육 '올인'… 동서대, 산업수요형 미래인재 키운다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

AI·IoT·사이버보안, 신산업 맞춤교육 강화

동서대가 디지털 전환에 발맞춰 산업수요형 공학교육으로 미래 인재를 키우는 프로젝트에 힘을 쏟아붓고 있다.

동서대학교(총장 장제국) 공학교육혁신센터(센터장 김희성)는 디지털 전환(DX, Digital Transformation) 시대에 대응한 산업수요 맞춤형 교육 프로그램을 운영하며 실무형 공학 인재 양성에서 가시적인 성과를 거두고 있다고 5일 알렸다.

이 산업수요 특화교육은 산업 현장에서 요구되는 핵심 역량을 교육과정에 반영한 것이 특징이다. 생성형 AI, IoT, 사이버보안 등 미래 핵심 기술 분야를 중심으로 한 실습·프로젝트 기반 교육을 통해 이론을 넘어 실제 산업 환경과 유사한 학습 경험을 제공해 학생들의 현장 대응 역량을 한층 강화했다.

IoT 기반 스마트 램프 인공지능 활용 프로젝트에 집중하는 동서대 학생들.

공학교육혁신센터는 ▶테크 인사이더: 공학도를 위한 생성형 AI 실무교육▶AirTech:Innovation Campus ▶사이버X: 사이버보안 실무교육 & 챌린지 ▶앱 인벤터 기반 IoT 미세먼지 프로젝트 ▶IoT 기반 스마트 램프 인공지능 활용 프로젝트 등 총 5개 산업수요 특화 프로그램을 운영했다. 각 과정은 문제 해결 중심의 실습형 수업으로 구성돼 학생들의 전공 이해도는 물론 실질적인 기술 활용 능력 향상에 기여했다.

또 장비를 갖춘 개방형 실습 공간인 DSU FabLab(EPIC)을 활용해 교육 효과를 높였다. 학생들은 해당 공간에서 아이디어 기획부터 설계·제작·검증까지 전 과정을 직접 수행하며 캡스톤디자인과 공학설계와 연계된 실질적인 학습 경험을 쌓았다는 것이다.

이신혁(기계공학과 4학년) 학생은 "이론 중심이 아닌 현장에서 활용되는 기술을 직접 다뤄볼 수 있어 진로를 구체화하는 데 큰 도움이 됐다"며 "특히 AI와 IoT를 활용한 수준별 실습 프로젝트가 인상 깊었고 후배에게도 적극 추천하고 싶다"고 전했다.





김희성 공학교육혁신센터장은 "디지털 전환 시대에 필요한 실무 역량을 학생들이 체계적으로 습득할 수 있도록 설계된 교육"이라며 "산업 수요를 반영한 DX 기반 교육을 지속 확대해 지역 산업과 연계된 공학 인재 양성에 힘쓰겠다"고 말했다.





