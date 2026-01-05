남양주시, 다산행정복지센터 다산 테니스장 재개장식 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

인조잔디·조명 교체 완료

쾌적한 생활체육 환경 조성

경기 남양주시는 지난 3일 다산행정복지센터(센터장 이기복)가 다산체육공원 2호 테니스장 재개장식을 개최했다고 5일 밝혔다.

주광덕 남양주시장이 지난 3일 다산체육공원 2호 테니스장 재개장식에서 인사말을 하고 잇다. 남양주시 제공

이번 행사는 노후화된 다산체육공원 2호 테니스장과 풋살장의 시설 개선 공사 완료를 기념하고, 새롭게 단장된 체육시설을 시민들에게 공개하기 위해 마련됐다.

다산체육공원 2호는 2025년 9월부터 12월까지 총사업비 2억원을 투입해 △테니스장 3면 및 풋살구장 1면 인조잔디 교체 △야간 조명시설 개선 등의 시설 개선 공사를 완료했다. 이번 정비를 통해 안전성과 이용 편의성이 크게 향상돼 시민들이 보다 쾌적한 환경에서 다양한 생활체육 활동을 즐길 수 있게 됐다.

이날 행사에서는 시설 개선 추진 경과보고를 시작으로 환영사와 축사, 기념 떡 커팅 및 기념촬영 등이 진행됐다. 현장에는 주광덕 남양주시장을 비롯해 지역 주민 및 체육 동호인 50여 명이 참석해 다산체육공원 2호의 새 출발을 함께 축하했다.

주광덕 시장은 축사를 통해 "이번 시설 개선은 시민 여러분이 보다 안전하고 쾌적한 환경에서 생활체육을 즐기실 수 있도록 하기 위한 것"이라며 "앞으로도 생활체육 인프라 확충과 체육시설 관리에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

김승범 다산테니스클럽 회장은 "테니스는 물론 풋살, 농구 등 다양한 생활체육을 안전하고 쾌적한 환경에서 즐길 수 있게 돼 무척 기쁘다"며 "시민의 건강 증진과 여가 활성화를 위해 힘써주신 남양주시에 깊이 감사드린다"고 말했다.





남양주시 다산행정복지센터가 지난 3일 다산체육공원 2호 테니스장 재개장식을 진행하고 잇다. 남양주시 제공

한편, 다산체육공원 2호 테니스장은 지역 주민과 동호인들이 꾸준히 이용해 온 대표적인 생활체육 시설로, 이번 재개장을 계기로 지역 내 생활체육 활성화에 크게 기여할 것으로 기대된다.





남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

