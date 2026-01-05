'광주신세계에서 필코노미 트렌드 한눈에~'

호텔타월·입욕제 등 주목

광주신세계 본관 8층 더조선호텔 매장에서 직원이 페이스 타월 상품을 선보이고 있다. 광주신세계 제공

AD

㈜광주신세계는 '필코노미' 트렌드에 맞춰 호텔타월과 입욕제 등 고객 감정을 만족시키는 상품을 선보인다.

'트렌드 코리아 2026'은 2026년에 주목해야 할 키워드로 '필코노미"를 꼽았다. 감정을 의미하는 '필(feel)'과 경제를 의미하는 '이코노미(economy)'가 더해진 단어로 기분이 구매를 이끄는 주요 요소가 될 것이라는 전망이다.

광주신세계에서 필코노미 트렌드로 주목받는 대표 상품은 호텔타월이다. 호텔타월은 일반 수건 보다 가격이 비싸지만 호텔의 프리미엄 경험을 제공해 '기분 전환 소비템'으로 인기를 끌고 있다.

광주신세계 본관 8층 '더조선호텔'에서는 호텔타월을 다양하게 만날 수 있다. 그중 고객들이 가장 관심을 보이는 상품은 프리미엄 페이스타월이다.

면 소재 타월 평균 가격보다는 비싸지만 수요가 꾸준하다. 덕분에 광주신세계 더조선호텔 전체 매출에서 호텔타월의 매출 비중은 20%에 이른다.

필코노미 트렌드가 떠오르면서 '러쉬'도 주목받고 있다. 영국에서 탄생한 핸드메이드 코스메틱 브랜드 러쉬는 신선한 채소와 과일 등 자연 성분으로 만든 입욕제로 인기가 높다. 광주신세계 러쉬는 지난해 11월 플레이 스팟으로 자리를 옮긴 후 다양한 상품을 전시해 구매 고객은 물론 매장을 지나는 이들에게도 기분 좋은 체험을 선사하는 중이다.





AD

광주신세계 권혁원 생활팀장은 "기분이 소비의 주요 요인으로 떠오르는 필코노미 트렌드와 함께 관련 상품들이 주목받고 있다"며 "광주신세계에서 새로운 트렌드를 직접 확인하고 체험해보시길 바란다"고 말했다.





호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>