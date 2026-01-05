공주시장 최원철 40.1%·김정섭 39.1%…1%p 초박빙

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

양자 대결·3자 구도 모두 접전…중도·무당층 향배가 승부처

오는 6월 3일 치러지는 제9회 전국동시지방선거를 앞두고 실시된 충남 공주시장 가상대결에서 현직인 국민의힘 최원철 공주시장이 더불어민주당 김정섭 전 공주시장과 1%p의 초박빙 접전을 벌이는 것으로 나타났다.

또 최 시장과 임달희 공주시의회 의장과의 대결에선 최 시장이 오차범위 내에서 앞서는 여론조사가 5일 나왔다.

여론조사기관 비전코리아가 공주시 언론인협회 의뢰로 지난 1일부터 2일까지 이틀간 공주시민 524명을 대상으로 실시한 공주시장 김정섭 vs 최원철 가상대결 조사 결과, 최원철 후보는 40.1%p, 김정섭 후보는 39.1%p를 기록해 두 후보 간 격차는 1.0%p 불과해 초 접전 양상이다. '지지 후보 없음'은 13.5%p, '잘 모르겠다'는 응답은 7.3%p로 집계됐다.

이에 따라 중도층과 무당층의 선택이 중요 변수라는 분석이 나온다.

최 시장은 국민의힘 지지층(83.2%)과 보수 성향 응답층(72.2%)에서 확고한 우세를 보였고, 30대와 60대 이상, 제2선거구에서 상대적으로 강세를 보였다.

김정섭 전 시장은 더불어민주당 지지층(67.2%)과 진보 성향 응답층(67.4%), 40·50대와 학생층에서 높은 우세를 보였다.

특히 중도 성향 응답층에서는 김정섭 후보(38.8%)와 최원철 후보(38.2%)가 오차범위 내 초접전을 벌이며, 승부의 핵심 변수로 부상했다. 성별로는 남성층에서 최 시장이, 여성층에서는 김 전 시장이 각각 앞섰다.

임달희 공주시의회 의장과 최원철 시장과의 가상대결 에서는 최 시장이 42.4%p, 임 의장이 36.5%p를 기록했다. 격차는 5.9%포인트로 나타났지만, 조사 표본오차(±4.1%p)를 고려하면 오차범위 내 접전이다. '지지 후보 없음'은 14.9%, '잘 모르겠다'는 응답은 6.3%였다.

보수·국민의힘 지지층과 고령층은 최 시장이 우세를 보였으며, 진보·민주당 지지층과 2030 여성층은 임 의장으로 뚜렷하게 갈렸다.

단 중도층에서는 최 후보가 근소하게 앞서는 것으로 조사됐다.

한편 이번 여론조사는 휴대전화 가상번호 84.9%, 유선전화 RDD 15.1%를 활용해 충남 공주시 거주 만 18세 이상 남녀 524명을 대상으로 100% ARS 방식으로 실시됐으며, 응답률은 7.1%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±4.1%포인트다. 가중치는 2025년 11월 말 행정안전부 주민등록 인구통계를 기준으로 연령·성별·권역별로 부여됐다.





기사에 인용된 여론조사의 상세 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인하면 된다.





