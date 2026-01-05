장수군, 저소득층 그린 리모델링 접수…주거복지 강화

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

오는 23일까지 읍·면사무소 신청

전북 장수군청 전경. 전북 장수군 제공

AD

전북 장수군이 저소득층의 주거 환경 개선과 에너지 효율 향상을 위한 '2026년 저소득층 그린 리모델링' 사업 신청을 오는 23일까지 접수한다.

5일 장수군에 따르면 이번 사업은 노후 주택에 거주하는 기초생활수급자와 차상위계층을 대상으로 에너지 절감과 주거 안전을 확보하기 위해 추진된다.

주요 지원 내용은 LED 조명 설치, 노후 창호 교체, 난방 보일러 정비 등 에너지 효율 개선 공사를 비롯해 방범 안전 장비 설치, 주방·화장실 개보수 등 주택 내외 전반에 걸친 생활 환경 개선이다.

군은 올해 복권기금과 군비를 각각 50%씩 투입해 총 9,600만원의 사업비를 확보했다. 지역 내 저소득층 16가구를 선정해 가구당 형편에 맞는 맞춤형 수선 유지를 지원할 계획이다.

사업 신청은 주민등록 주소지 관할 읍·면사무소를 방문해 접수하면 된다. 군은 접수 마감 후 현지 조사를 통해 주택 노후도와 개보수의 시급성, 가구 여건 등을 종합적으로 검토해 대상자를 확정하고 순차적으로 공사에 착수할 예정이다.

아울러 군은 90세 이상 부모를 부양하는 가구를 위한 '장수 효사랑 집수리 지원사업'과 장애인 편의 증진을 위한 '장애인 주택 개조사업'도 같은 기간 접수한다.





AD

최훈식 장수군수는 "주거 환경은 군민의 삶의 질과 직결되는 중요한 요소"라며 "이번 사업을 통해 취약계층 군민들이 보다 안전하고 따뜻한 환경에서 생활할 수 있도록 세심한 지원을 이어가겠다"고 밝혔다.





호남취재본부 민현기 기자 hyunki@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>