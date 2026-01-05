파주시, 신세계사이먼 파주 프리미엄 아울렛서 성금 2000만원 기탁 받아

경기 파주시는 지난 31일 신세계사이먼 파주 프리미엄 아울렛으로부터 관내 저소득 취약계층 지원을 위한 성금 2000만원을 기탁 받았다고 5일 밝혔다.

김경일 파주시장이 지난 31일 신세계사이먼 파주 프리미엄 아울렛으로부터 관내 저소득 취약계층 지원을 위한 성금 2000만원을 기탁 받고 있다. 파주시 제공

이날 전달식에는 신세계사이먼 점포 운영 담당 박지윤 상무와 신세계사이먼 파주 프리미엄 아울렛 장윤석 점장을 비롯한 관계자들이 참석했다. 전달된 성금은 경기사회복지공동모금회를 통해 경제적 어려움을 겪고 있는 저소득 주민들의 기초생활 안정과 다양한 복지사업을 위해 사용될 예정이다.

박지윤 상무는 "2026년 새해를 맞아 어려운 이웃들에게 작은 도움이 되길 바란다"며 "앞으로도 다양한 사회공헌활동을 통해 나눔의 가치를 실천하고, 지역사회와의 상생 발전을 위해 지속적으로 노력하겠다"고 말했다.

김경일 파주시장은 "신세계사이먼 파주 프리미엄 아울렛의 따뜻한 성금에 감사드리며, 관내 어려운 이웃들이 새해를 시작하는 데 큰 힘이 될 것"이라며 "전달받은 성금은 도움이 필요한 곳에 소중히 사용하겠다"고 전했다.





한편, 신세계사이먼 파주 프리미엄 아울렛은 2011년 개점한 이후 매년 소외계층 지원, 지역사회 문화행사 및 유관단체 후원 등 적극적인 사회 공헌활동을 하고 있으며, 작년에 이어 올해에도 같은 금액을 기부하며 이웃사랑을 이어가고 있다.





파주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

