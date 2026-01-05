삼척시, 유아친화형 국민체육센터 건립 공모 최종 선정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

강원도 삼척시가 문화체육관광부가 추진하는 '유아친화형 국민체육센터 건립 공모사업'에 선정되는 성과를 거뒀다.

이번 선정으로 삼척시는 교동 일원에 유아와 가족이 함께 이용할 수 있는 전용 체육공간을 조성하게 됐으며, 지역 내 부족했던 유아 맞춤형 체육 인프라 확충에 탄력이 붙을 것으로 기대된다.

삼척 유아친화형 국민체육센터는 삼척시 교동 798번지 일원에 지상 2층, 연면적 1,800㎡ 규모로 건립될 예정이며, 총사업비는 100억 원으로 국비 40억원과 시비 60억원이 투입된다. 센터에는 집라인, 클라이밍, 정글짐 등 신체 활동을 유도하는 액티비티존을 비롯해 저연령 아동을 위한 실내 놀이·운동시설, 보호자 편의를 고려한 공용공간 등이 들어설 계획이다.

시 관계자는 "이번 선정은 유아 체육 복지 확대와 정주 여건 개선을 위한 의미 있는 성과"라며 "아이와 부모 모두가 만족할 수 있는 체육시설을 조성하겠다"고 밝혔다.





삼척시는 2026년 중 관련 행정절차를 마무리하고, 기본 및 실시설계를 거쳐 2027년 착공을 목표로 사업을 추진할 계획이다.





