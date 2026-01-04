박지원 "국힘 중 누가 이혜훈에 돌 던질 수 있나…먹던 우물에 침 뱉기""

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국민의 힘 "자진 사퇴·사과 및 지명 철회" 촉구

박지원 더불어민주당 의원이 이혜훈 기획예산처 장관 후보자를 향해 공세를 펴고 있는 국민의 힘을 향해 비판했다.

이혜훈 기획예산처 장관 후보자.

3일 박 의원은 자신의 사회관계망서비스(SNS) 페이스북을 통해 "국민의힘 그 누구도 이혜훈에게 돌을 던질 자격이 없다"며 "국민의힘이 그동안 이 후보자를 다섯 번이나 공천(17·18·20·21·22대 총선) 때는 깨끗했고 장관 임명 발표 뒤 그 며칠 사이에 그렇게 미리 정치인이 됐냐"라고 말했다.

그러면서 이 후보자 공격에 앞장서고 있는 국민의힘 의원들을 겨냥해 "이혜훈 비리 만들이게 앞장섰다면 당시 윤석열 참모로서 윤석열 김건희의 비리에는 침묵하고 그 대가로 공천받고 내란당 홍위병이 되었는지 해명해야 되는 것 아니냐"라고 일침을 가했다.

박 의원은 "이는 자기 눈의 대들보는 못 보고 남의 눈의 티눈만 보이는 '정치 아닌 망치'"라며 "이혜훈 후보자는 잘못을 사과하고 정책과 능력으로 검증받고자 하는데 왜 국힘은 자꾸 자신들이 먹던 우물에 침을 뱉으려 하냐"라고 비판했다.

한편 이 후보자는 2017년 바른정당 소속 의원이던 시절 자신의 이름이 언급된 언론 기사를 즉시 보고하지 않았다는 이유로 인턴 직원을 질책하는 통화 녹취가 공개됐다. 녹취에는 "아이큐가 한자리냐"는 등의 내용도 담겨 있었다. 아울러 사적 심부름 등 갑질 논란, 배우자의 토지 투기 의혹 등도 받고 있다.

5선 중진이자 22대 국회 후반기 국회의장을 노리고 있는 박 의원은 인사청문회를 지켜보자는 태도를 취하고 있다. 하지만 민주당 일각에선 이 후보자 방어가 힘들다며 자진 사퇴 목소리가 나오기도 했다.





한편 최보윤 국민의힘 수석대변인은 논평을 통해 "공직 후보 자격을 상실했다"라고 비판했다. 이어 "이 후보자를 둘러싼 의혹은 인사청문회 이전, 대통령실 공직자 인사 검증 단계에서 이미 걸러졌어야 할 사안"이라며 "해명이나 사과로 덮을 문제가 아니다"라고 말했다. 최 수석대변인은 "청와대는 이번 인선을 두고 '통합과 실용을 고려한 인사'라고 설명했으나, 통합은 폭언과 갑질을 눈감아 주는 명분이 될 수 없으며, 검증 실패를 합리화하는 구호도 아니다"라며 이 후보의 자진 사퇴와 이재명 대통령의 이 후보자 지명 철회를 촉구했다.





