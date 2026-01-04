퍼프 대디와 같은 구치소 수감된 마두로, 연행되며 한 말

수감 전 영상서 “굿나잇”
미군 특수부대에 전격 체포돼 미국 뉴욕으로 압송된 니콜라스 마두로 전 베네수엘라 대통령이 현지 구치소에 수감됐다. 그는 연행되면서 "좋은 밤"이라고 인사를 건네는 등 여유를 부렸다.
미 백악관 '긴급 대응 47' 엑스(X·옛 트위터) 계정은 3일(현지시간) '범죄자가 걸어갔다'라는 제목의 12초 분량 영상을 공개했다. 미국 마약단속국(DEA) 뉴욕지부에서 촬영된 것으로 추정되는 해당 영상 속 마두로 대통령은 검정 후드티를 입고 양손에 수갑을 찬 모습이었다.
마두로가 걸어가는 건물 복도 바닥에는 마약단속국 뉴욕 지부를 의미하는 'DEA NYD'라고 쓰인 카펫이 깔려있었다.
그는 자신의 팔을 붙들고 있는 DEA 직원 2명에게 스페인어로 "좋은 밤이에요, 그렇죠?"라고 말하더니 곧 영어로 "굿 나잇, 해피 뉴 이어(Good night, Happy New Year)"라며 인사말을 건넸다.
이날 CNN과 뉴욕타임스(NYT) 등에 따르면, 구치소에서 경계근무 중인 한 경찰관은 구치소 앞에 모인 100여명의 시위대를 향해 확성기를 들고 '마두로가 구치소 시설 안으로 들어갔다'고 알렸다. 이에 시위대가 베네수엘라 국기를 흔들며 환호했다.
마두로 대통령이 수감된 뉴욕 브루클린 '메트로폴리탄 구치소'에 머무르게 될 것으로 보인다. 이 구치소는 성매매 관련 혐의로 유죄 판결을 받은 '퍼프 대디' 션 디디 콤스(54)와 가상화폐 거래소 FTX 창업자 샘 뱅크먼-프리드 등 '거물급 범죄자'가 다수 수감됐던 곳이다.
트럼프 행정부 1기 때인 2020년 3월 마약 밀매와 돈세탁 등의 혐의로 기소됐던 마두로 대통령은 다음 주 맨해튼 연방법원 법정에 설 것으로 보인다.
미 법무부는 당시 공소장을 보완한 대체 공소장을 공개했다. 새 공소장에는 그의 부인과 아들, 베네수엘라 내무장관 디오스다도 카베요 등 가족과 측근도 기소 대상에 추가됐다.
지금 뜨는 뉴스
이들은 미국이 테러 조직으로 지정한 콜롬비아의 옛 반군조직 FARC 및 마약 카르텔과 연계돼 수천t의 코카인을 미국으로 반입했다는 게 미국 정부의 입장이다.
김은하 기자 galaxy656574@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>