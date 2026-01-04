"해당 배우가 보이스톡 한 정황 캡처한 자료" 이이경 폭로자,

A씨 추가 입장 밝혀
배우 이이경에 대한 사생활 의혹을 제기한 A 씨가 추가 입장을 밝혔다.
A 씨는 4일 SNS(소셜네트워크서비스) 계정을 통해 "저는 지난해 5월 해당 배우의 소속사 사무실로 배우의 성적인 문제 발언 및 사진과 관련한 캡처 자료를 이메일로 발송한 사실에 대해 이미 말씀드린 바 있다"며 "이와 관련해 첨부하는 자료는 해당 배우로부터 보이스톡이 걸려 온 정황을 캡처한 자료"라고 글을 올렸다.
해당 자료에는 당시 통화를 받을 수 없는 상황임을 설명한 A씨 입장이 포함돼 있다. 아울러 보이스톡이 걸려오는 중인 화면을 지인에게 캡처해 전달한 대화 내용도 담겼다.
A씨는 "(이이경이) 너의 신상도 모두 알려지게 될텐데 괜찮냐. 이 문제는 변호사를 선임해 수사할 수 있는 범죄"라는 위협적인 표현을 했다고 주장했다.
또한 "소속사에 이메일을 발송한 이후, 해당 배우에게 소속사 제보와 관련된 직접적인 언급을 한 사실이 없음에도 불구하고 먼저 연락이 왔다는 점에서 해당 배우가 맞다는 확신을 갖게 됐다. '이제 너 때문에 기자를 만나야 할 수도 있다', '너를 친한 동생으로 생각해 일상도 공유하며 오래 연락해 왔는데 왜 그랬어'라는 발언을 했다"며 심리적 부담을 느끼고 제보를 취소하겠다는 정정 메일을 보냈다고 했다.
끝으로 A씨는 "자료는 절대 조작된 것이 아니며 저는 대사관의 향후 안내에 따라 필요한 고소 절차를 검토 및 준비 중"이라며 "해당 배우께서도 본 사건의 진실을 가려내고자 한다면 향후 진행될 수 있는 포렌식 절차에 성실히 응해 주길 요청한다"고 전했다.
한편 이이경은 지난해 10월 온라인 커뮤니티와 사회관계망서비스 등에 올라온 A씨의 글로 인해 사생활 루머에 휩싸인 바 있다. 소속사는 "허위 사실 유포 및 악성 루머 등으로 인한 피해에 대해 법적 조치를 준비 중"이라며 강력히 대응했다.
김은하 기자 galaxy656574@asiae.co.kr
