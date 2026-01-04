"이혜훈, 보좌진 상호 감시 지시·삭발 강요"…검찰 고발 당해

이재명 정부 초대 기획예산처 장관 후보자로 지명된 이혜훈 전 의원이 과거 보좌진들에게 서로 감시를 지시했다는 의혹 등으로 추가 고발됐다.
이종배 서울시의원은 직권남용 권리행사방해·강요·협박 등 혐의로 이 후보자를 서울경찰청에 고발한다고 4일 밝혔다.
이 시의원은 "이 후보자가 보좌직원에게 비판 댓글을 지우게 하고 상호 감시를 지시한 것, 삭발을 강요한 것이 사실이라면 직권남용, 강요, 협박 등에 해당한다"며 "즉각 지명 철회해야 한다"라고 주장했다.
그는 지난 2일에도 이 후보자를 협박·직권남용 혐의로 고발한 바 있다. 이 후보자가 국회의원 재직 당시 인턴 직원에게 상습적으로 폭언과 인격 모독을 가했다는 이유에서다.
2017년 당시 바른정당 소속이던 이 후보자가 자신의 이름이 언급된 언론 기사를 보고하지 않았다는 이유로 인턴 직원을 질책하는 내용의 통화 녹취가 언론을 통해 보도됐다.
이후 이 후보자가 보좌직원에게 자신에 대한 비판 댓글을 지우게 하거나 직접 반박 댓글을 달게 하고, 상호 감시를 지시하거나 구의원들에게 집회에서 삭발을 강요했다는 등의 보도가 나왔다.
한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr
