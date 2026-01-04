美 공격에 베네수엘라 민간인 등 최소 40명 사망

"민간·군사 목표물에 미사일 등 떨어져"
미군의 공격으로 베네수엘라에서 군인과 민간인을 포함해 최소 40명이 사망했다고 미 일간 뉴욕타임스(NYT)가 익명의 베네수엘라 고위 당국자를 인용해 보도했다.
이날 미군은 베네수엘라 수도 카라카스를 비롯해 미란다·아라과·라과이다주를 공습했다.
베네수엘라 최대 군사기지인 푸에르타 티우나와 카라카스 동쪽의 라 카를로타 공군 기지가 공격을 받았다. 베네수엘라 국영석유기업(PDVSA)의 석유 저장소는 파손되지 않았다고 전했다.
이 중 카라카스 공항 서쪽 해안가의 저소득층 주거 지역인 카티아 라 마르의 아파트 건물도 미군의 공습을 받았다. 이로 인해 80세 여성이 사망하고, 다른 한 명이 중상을 입었다.
베네수엘라 정부 조사관은 이날 오후 현장을 방문, 목격자들을 만나 당시 상황에 대해 듣고 발사체들을 수거했다고 NYT는 전했다.
이반 힐 베네수엘라 외교부 장관은 러시아 관영 리아 노보스티 통신에 "미사일과 폭탄이 민간과 군사 목표물에 떨어졌다"며 "피해 규모를 아직 파악 중이지만, 민간인과 군인 사상자가 발생했다"고 말했다.
힐 장관은 "민간 기반 시설이 파괴된 것은 국제 인도주의법 위반"이라고 비판했다.
미 육군의 최정예 특수부대인 델타포스는 안전가옥을 급습해 마두로 대통령을 체포해 미국으로 압송했다.
반면 도널드 트럼프 미국 대통령은 이번 작전에서 미군 몇 명이 부상했으나 사망자는 없다고 밝혔다.
트럼프 대통령은 폭스뉴스와의 인터뷰에서 "(미군은) 아무도 죽지 않았다고 생각한다. 몇몇이 공격을 받았지만, 그들은 아주 괜찮은 상태로 돌아왔다"며 "헬기 한 대가 심한 공격을 받았지만, 역시 돌아왔다"고 말했다.
트럼프 대통령은 또 언론과의 인터뷰에서 마두로 대통령 체포 과정에서 그를 보호하고 있던 많은 쿠바인들이 목숨을 잃었다며, 쿠바 측 경호 인력 다수가 사망했음을 시사했다.
