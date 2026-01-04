금천구, 횡단보도·버스정류장에 '온기충전소' 19곳 운영

한파 대비 시설 8곳 확충

교차로 단독형 시범 운영

서울 금천구(구청장 유성훈)가 겨울철 한파로부터 주민을 보호하기 위해 횡단보도 교차로와 버스정류장 19곳에 한파 저감시설 '온기충전소'를 설치했다. 온기충전소는 버스 탑승이나 신호 대기 중 잠시 추위를 피할 수 있는 시설이다.

지역주민들이 추위를 피해 온기충전소를 이용하고 있다. 금천구 제공.

구는 지난해 11곳을 운영한 데 이어 올해 8곳을 추가해 총 19곳으로 확대했다. 올해는 시흥사거리 횡단보도 교차로에 단독형 온기충전소 1곳을 시범 설치했다. 신호 대기 시간이 긴 교차로 특성을 반영해 어르신과 장애인 등 재난취약계층의 이용 편의를 높였다.

설치 장소는 가산디지털단지역, 독산역, 금천구청역 등 유동 인구가 많은 주요 거점이다. 시설 유형은 단독형 7곳, 부착형 10곳, 창문형 1곳으로 구성됐다.

온기충전소는 폴리카보네이트 소재를 사용해 보온성과 내구성을 높였다. 운영 종료 후 철거·보관·재설치가 가능해 기능성과 친환경성을 함께 고려했다. 올해 신규 설치 시설은 출입문 손잡이 길이를 조정해 어린이와 장애인도 쉽게 이용할 수 있도록 했다.

구는 안전한 운영을 위해 매주 정기 점검과 수시 관리를 병행한다. 주요 점검 항목은 파손 여부, 보행자 통행 불편, 주변 안전 상태 등이다.





유성훈 금천구청장은 "추운 겨울, 구민들이 횡단보도나 버스를 기다리는 동안 잠시나마 추위를 피할 수 있도록 온기충전소를 확대 운영하고 있다"며 "앞으로도 한파에 취약한 환경을 세심하게 살펴 겨울철 안전관리에 최선을 다하겠다"고 말했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr

