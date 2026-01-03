“더 벌이지 않는다, 끝을 본다”…봉화군 2026년 군정 키워드는 ‘완결’

K-베트남 밸리부터 치유산업까지

민선 8기 약속, 올해는 ‘체감 성과’로 증명

봉화군이 2026년을 '계획의 해'가 아닌 '성과의 해'로 규정하고, 그동안 추진해 온 주요 현안 사업들을 완결하는 데 행정 역량을 집중한다.

박현국 봉화군수 “2026년은 유지경성(有志竟成)의 해로, 그동안의 노력이 성과로 증명되는 시기”라며 “마무리와 도약을 동시에 준비해 봉화의 미래를 더욱 단단히 다지겠다”고 밝혔다.

봉화군은 병오년(丙午年) 새해를 맞아 발표한 신년 군정 방향에서 "새로운 구상을 나열하기보다 시작한 일을 책임 있게 마무리하고, 그 성과가 군민에게 체감되도록 하겠다"며 '마무리 행정' 기조를 분명히 했다. 민선 8기 중반을 지나며 약속했던 과제들을 실질적인 성과로 돌려줘야 하는 시점이라는 판단에서다.

◆ K-베트남 밸리, 봉화를 글로벌 무대로

봉화군은 올해 글로벌 교류와 산업·관광 융합 전략을 한 축으로 삼는다. 특히 K-베트남 밸리는 첨단 산업과 문화관광, 국제 교류가 결합한 봉화의 미래 핵심 프로젝트로, 지역특화발전특구 지정을 통한 규제 특례와 인센티브 확보에 속도를 낸다.

한·베 우호 교류를 통해 확인한 민간 투자 수요를 바탕으로 호텔·리조트 조성, 국내 대형병원 연계 건강검진센터 유치 등도 단계적으로 구체화한다는 구상이다. 군은 이를 통해 봉화를 '교류형 글로벌 도시'로 성장시키겠다는 전략이다.

◆ 농업은 더 강하게, 더 지속할 수 있게

지역의 뿌리 산업인 농업 분야에서는 스마트팜 확산과 고부가가치 작목 전환을 통해 경쟁력을 높인다. 외국인 근로자 도입 확대와 처우 개선으로 인력난 해소에 나서는 한편, 공동영농·이모작 확대와 청년 농업인 육성으로 지속 가능한 농업 구조를 구축한다.

이상기후 대응을 위한 아열대 작물 개발, 농업용수 인프라 확충, 가축분뇨 공동자원화 사업 등 재해 대응형·친환경 농업 환경 조성도 병행 추진한다.

◆ '스쳐 가는 관광'에서 '머무는 관광'으로

관광 정책의 핵심은 체류 시간과 소비를 늘리는 구조 전환이다. 은어·송이·산타 축제를 중심으로 계절별 대표 축제를 고도화하고, 이색 숙박시설과 모험·휴양시설 조성으로 체류형 관광 기반을 강화한다.

산타 마을 플라워가든, 생태공원 등 자연 친화형 관광 인프라 확충과 함께, 기존 놀이시설·테마파크의 운영 내실화도 병행해 관광이 지역경제로 이어지는 선순환 구조를 만든다는 계획이다. 2027년 경북 도민체전 개최를 대비한 문화·체육 인프라 확충도 올해부터 체계적으로 추진한다.

◆ 돌봄·청소년·아동까지…'누구나 누리는 복지'

복지 분야에서는 통합돌봄 체계를 중심으로 노인·장애인 등 취약계층 지원을 강화한다. 병원 입원 환자 병간호비 지원 확대 등 생활 밀착형 돌봄 서비스로 군민 부담을 덜겠다는 구상이다.

다문화 가정 맞춤 지원, 여성 역량 강화 프로그램, 청소년 바우처 지원 사업 등도 새롭게 보강한다. 아동 친화 도시 인증을 기반으로 아이들이 안전하고 행복하게 성장할 수 있는 환경 조성 역시 군정의 주요 과제로 제시됐다.

◆ 산림·치유산업, 봉화의 새로운 성장축

봉화군은 산림과 치유를 결합한 미래 전략에도 속도를 낸다. 대통령 공약에 포함된 국립산림안전원 유치를 통해 산림 교육·연구 거점으로 도약하고, 백두대간 인문·산림 융합대학원 건립도 병행 추진한다.

아울러 치유 정원·치유 로드 조성, 명상·테라피 프로그램 운영 등을 포함한 '봉화형 치유산업 중장기 비전'을 마련해 내륙형 치유산업 선도 도시로 자리매김한다는 목표다.

◆ 균형 발전과 정주 여건 개선에 총력

읍면 중심지와 기초생활거점 사업, 도시재생사업을 차질 없이 마무리해 지역 간 격차를 줄이고, 민간 아파트 유치를 포함한 600여 세대 주거 인프라 확충으로 정주 여건을 개선한다.

국토부 지역 활력 타운 공모를 활용한 주거·문화 융합 정주 모델 도입과 함께, 농공단지 환경 정비, 신재생에너지 인프라 확충, 자율상권구역 지정 등으로 지역경제에 지속적인 활력을 불어넣겠다는 계획이다.





영남취재본부 권병건 기자 gbg@asiae.co.kr

