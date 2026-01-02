김병기 '구의원 금품 전달 의혹' 고발, 서울청 공공범죄수사대로 배당

서울경찰청이 김병기 더불어민주당 의원이 구의원들로부터 수천만원을 받았다는 의혹에 관해 직접 수사에 나선다.

김병기 더불어민주당 원내대표가 30일 서울 여의도 국회에서 열린 원내대책회의에서 원내대표직 사퇴 입장을 밝힌 뒤 이동하고 있다. 2025.12.30 강진형 기자

2일 서울경찰청은 언론 공지를 통해 "김병기 의원이 전직 구의원들로부터 금원을 전달받았다는 의혹과 관련한 고발장을 접수했다"며 "책임수사관서인 공공범죄수사대로 배당해 신속하고 엄정하게 수사할 예정"이라고 밝혔다.

김 의원은 2020년 총선을 앞두고 전 동작구의원 2명으로부터 1000만~2000만원을 건네받은 후 돌려줬다는 의혹을 받고 있다.

민주당 소속이었던 이수진 전 의원은 2023년 말 이창우 전 동작구청장과 전 동작구의원 등 2명이 해당 사실이 담긴 탄원서를 제출했다고 밝혔다.

같은 날 오전 한 누리꾼은 이와 관련해 김 의원과 전 동작구의원 등을 정치자금법과 청탁금지법 위반 등의 혐의로 서울경찰청에 고발했다.





해당 사건을 포함해 현재까지 김 의원 의혹과 관련된 사건은 공공범죄수사대에서 11건, 동작서에서 1건 수사 중이다.





이은서 기자 libro@asiae.co.kr

