[신년사]황병우 iM금융그룹 회장 "생산적 금융, 기민하게 대응해야"

2일 시무식 개최

하이브리드 금융그룹 강조

"일하는 방식 혁신해야"

황병우 iM금융그룹 회장. iM금융 제공

황병우 iM금융그룹 회장이 "생산적 금융, 포용 금융, 금융소비자 보호, 내부통제 강화와 같은 사회적 요구에 기민하게 대응해야 한다"고 2일 밝혔다.

황 회장은 이날 대구 소재 iM뱅크 제2 본점에서 열린 시무식에서 "단순히 외부 요구에 대한 대응 관점이 아닌 새로운 수익원을 확보하는 기회이자, 이해관계자와 동반 성장할 수 있는 선순환 구조를 만드는 기초라는 관점으로 접근해야 한다"면서 이같이 말했다.

그는 "인공지능(AI) 대전환이 빠르게 실현되는 경영환경 속에서 그룹의 역량에 최적화된 과제를 발굴하고, 일하는 방식의 혁신을 이뤄내야 한다"면서 "iM만의 임팩트로 밸류업 실현해야 한다"고 목소리를 높였다.

이어 황 회장은 "이러한 성공 스토리가 모여 조직 전체의 '성공 DNA'가 되고, 이를 기반으로 '하이브리드 금융 그룹'이라는 비전 실현에 더 다가갈 것"이라고 강조했다.





아울러 그는 "은행, 증권 등 훌륭한 계열사를 갖추고 있는 만큼 단순한 연계 영업을 넘어 고객 관점에서 모든 금융서비스가 매끄럽게 연결되는 '심리스 iM'을 지향해야 한다"고 덧붙였다.





부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr

