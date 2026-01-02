여주시의회 박시선·유필선 의원, ‘2025 의정대상’ 수상 영예

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

2025년도 여주시의회 종무식에서 박시선 부의장과 유필선 의원이 각각 의정활동 유공 표창을 수상하는 영예를 안았다.

박시선 부의장과 유필선 의원이 2025년도 여주시의회 종무식에서 각각 의정활동 유공 표창을 수상한 후 기념촬영을 하고 있다. 여주시의회 제공

AD

박시선 부의장은 의정연구발전 분야 유공 의원으로 경기도시·군의회의장협의회 회장상을, 유필선 의원은 지방의정 발전과 주민 봉사에 기여한 공로로 대한민국시·군자치구의회의장협의회에서 주관하는 대한민국지방의정봉사상을 수상했다.

박시선 부의장은 '여주시 농어촌민박 지원 조례', '아동의 놀 권리 증진을 위한 조례' 등 지역 여건과 주민 요구를 반영한 조례 발의와 공정무역 정책 및 중복규제 개선 관련 의원 연구단체 활동, 한강법 규제 철폐와 관련한 시민 촉구 활동 참여 등 의정연구 및 현안 대응 과정에서의 활동을 종합적으로 인정받아 이번 표창을 수상했다.

유필선 의원은 '여주시 위기가구 발굴 및 지원에 관한 조례', '여주시 보호수 지정 및 관리에 관한 조례', '여주시 입영지원금 지원 조례' 등 생활 밀착형 조례 제·개정과 의원 연구단체 활동, 현장 중심 의정활동 등을 종합적으로 인정받아 이번 표창을 수상했다.

한편 이날 종무식에서는 의정업무 유공 공무원과 여주시의회 의정 발전에 기여한 관계자들에 대한 표창도 함께 진행됐다. 의회사무과 소속 공직자를 비롯해 금융기관, 공공기관, 문화관광 분야 관계자 등 다양한 분야의 유공자들이 표창을 받으며 한 해 동안의 노고를 격려받았다.





AD

박두형 의장은 "이번 수상은 여주시의회 의원들이 시민을 위한 성실한 의정활동을 인정받은 결과"라며 "여주시의회는 앞으로도 연구 중심의 정책 의정과 책임 있는 의회 운영으로 시민의 신뢰에 부응하겠다"고 밝혔다.





여주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>