[신년사]김인 새마을금고중앙회장 "건전성 중심의 리스크 관리 강화할 것"

금융사고 예방 강화·부실채권 정리 촉진

김인 새마을금고중앙회장. 새마을금고중앙회 제공

김인 새마을금고중앙회장이 "내부통제 체계와 상시검사 시스템을 고도화해 견고한 리스크관리 체계를 완성하겠다"고 2일 밝혔다.

김 회장은 이날 신년사를 통해 "경영환경을 예의주시하며 각 금고의 실정에 맞춘 경영개선과 합리화를 적극적으로 지원하겠다"면서 이같이 말했다.

이어 그는 "부실채권 정리와 가계 여신 위주의 건전 대출 시장을 발굴하며 자산 건전성을 중심으로 한 경영 기반을 확고히 다지겠다"고 덧붙였다.

김 회장은 '미래먹거리연구소(가칭)' 조직을 신설하겠다는 계획도 공개했다. 새마을금고의 자회사 연계 사업 추진, 사업 범위 확장 등으로 수익구조 확대와 다변화에 힘쓴다는 계획이다.

또 지역 기반의 상생 경영을 실천하고, 포용금융도 확대한다는 방침이다.





김 회장은 인공지능(AI) 전환 계획도 밝혔다. 그는 "AI 기반의 업무 환경 및 인프라 구축을 통한 지역 맞춤형 금융 서비스를 고도화하는 등 생산적 금융과 사회적 가치의 실현을 단계적으로 추진하겠다"고 설명했다.





부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr

