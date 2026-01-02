전남교육청 '청렴 원년' 선포…AI 교육 대전환 시동

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

맞춤형 성장·지역상생 '투트랙'

김대중 교육감 "글로컬 교육 중심"

전남도교육청이 2일 오전 청사 2층 대회의실에서 시무식을 열고 인공지능(AI) 시대를 맞아 글로컬 교육의 중심으로 도약하겠다는 포부를 밝혔다.

김대중 교육감을 비롯한 간부진과 1일 자 본청 전입 직원 등이 참석한 가운데 열린 이날 시무식은 영상 시스템을 통해 현장에 참석하지 못한 직원들도 함께했다.

김대중 교육감과 직원들은 시무식을 갖고 2026년의 희망찬 새출발을 다짐했다. 전남도교육청 제공

AD

직원들은 신년 하례를 나누며 "올 한 해도 힘과 지혜를 모아 글로컬 전남교육을 완성하자"고 다짐했다. 간부들은 시무식에 앞서 목포시 옥암동 부흥산 현충탑을 방문했고, 새해 업무 추진 의지를 다졌다.

김 교육감은 신년사를 통해 "AI 대전환 시대를 맞아 전남교육은 기본을 탄탄히 다지면서 지역과 함께 세계로 도약하는 글로컬 교육의 중심으로 나아가겠다"고 밝혔다.

그는 "AI 기반 미래교육 생태계 구축과 기초학력 책임 교육을 통해 단 한 명의 아이도 소외되지 않는 맞춤형 성장을 실현하겠다"고 강조했다.

이어 "전남의 문화와 산업을 바탕으로 학교와 지역이 상생하는 공생교육을 완성하겠다"며 "전남만이 가진 다양성의 힘으로 국제교류와 글로컬 교육을 확대해 전남의 교실이 대한민국 교육의 미래이자 세계로 통하는 교육의 표준이 되도록 하겠다"고 말했다.





AD

김 교육감은 특히 "모든 변화와 도전의 출발은 청렴"이라며 "2026년을 '청렴 원년'으로 삼아 말이 아닌 실천으로 신뢰받는 전남교육을 함께 만들자"고 당부했다.





호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>