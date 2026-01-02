유니슨, 16회차 전환사채 행사에 따라 명운산업개발로 최대주주 변경

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

풍력발전 전문기업 유니슨은 16회차 전환사채(CB) 전환권 행사에 따라 최대주주가 풍력 전문 개발사인 명운산업개발로 변경된다고 2일 밝혔다.

변경 후 최대주주인 명운산업개발은 유니슨이 2024년 12월 발행한 170억 규모의 16회차 전환사채를 인수한 바 있으며 이번 전환권 행사로 명운산업개발은 지분율 9.55%를 확보해 단일 최대주주가 됐다.

명운산업개발은 해상풍력 개발 사업을 수행해 온 전문 개발사로, 현재 국내 최대 규모로 건설중인 영광 낙월해상풍력(364.8MW) 외에도 영광한빛 해상풍력(340MW), 여수광평 해상풍력(808.5MW), 인천서해 해상풍력(500MW) 등 다수의 대규모 해상풍력 프로젝트를 추진하고 있다.

국내외 해상풍력 시장이 본격적인 성장 국면에 접어든 가운데, 유니슨의 이번 최대주주 변경은 단순 지분 구조 변화가 아닌, 풍력 산업 전반에 대한 이해도와 회사 중장기 사업 방향성을 고려한 소유 지배구조 전환이라는 점에서 의미가 있을 것으로 판단된다.





유니슨 관계자는 "이번 최대주주 변경은 회사 사업 방향성과 산업 전문성을 고려한 구조적 변화로, 해상풍력 중심 중장기 성장 전략을 보다 안정적으로 추진해 나갈 수 있는 기반이 될 것"이라고 밝혔다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr

