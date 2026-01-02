부산힘찬병원, 동래구청 ‘이웃돕기·민관협력 유공’ 구청장 포상 수상

지역사회 나눔 실천·공공의료 역할 수행 공로

부산힘찬병원은 지난 12월 31일 동래구청으로부터 '2025년 이웃돕기와 민관협력 유공 구청장 포상'을 수상했다.

부산힘찬병원이 동래구청 ‘이웃돕기·민관협력 유공’ 구청장 포상을 수상하고 기념촬영하고 있다(왼쪽부터 장준용 동래구청장, 임나영 부산힘찬병원 행정부장). 부산힘찬병원 제공

이 포상은 2025년 한 해 동안 동래구 지역 내 어려운 주민을 위한 나눔 활동과 기부 문화 확산에 기여한 단체와 관련 공무원의 노고를 격려하기 위해 마련됐다. 부산힘찬병원은 지역사회와의 지속적인 협력을 통해 민관이 함께하는 나눔 체계 구축에 참여해 온 점을 높이 평가받았다.

동래구청은 민간 의료기관과 행정이 협력해 지역 복지 사각지대를 보완하고, 주민 중심의 나눔 활동을 꾸준히 이어온 점을 이번 포상의 주요 평가 배경으로 설명했다.

부산힘찬병원은 동래구와 연계한 기부와 의료 지원 활동을 통해 지역 취약계층을 지속적으로 지원해 왔으며, 지역 행사 의료 지원과 건강강좌 운영 등을 통해 주민과의 접점을 넓혀왔다. 또 보훈지정병원으로서 국가유공자에 대한 의료 지원을 수행하고, 형제복지원 피해자를 대상으로 한 진료 지원에도 참여하며 지역사회 공공의료 역할을 이어가고 있다.

이러한 활동은 단발성 지원에 그치지 않고, 지역 내 나눔 문화 정착과 공공 협력 기반을 마련하는 데 의미 있는 성과로 이어졌다는 평가다.

장준용 동래구청장은 "민관이 각자의 역할을 충실히 수행하며 협력할 때 지역사회 복지가 실질적으로 개선될 수 있다"며 "지역 의료기관을 포함한 민간의 적극적인 참여에 감사드린다"고 말했다.





부산힘찬병원 관계자는 "지역사회 구성원으로서 역할을 다하고자 한 노력이 의미 있게 평가받아 뜻깊다"며 "동래구와의 협력을 통해 지역 주민을 위한 사회적 책임을 지속해 나가겠다"고 말했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

