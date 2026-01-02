"일몰인데 해돋이?" 독도사진 논란에 경찰청 결국

서경덕 교수 "일출 아닌 일몰" 문제 제기

경찰청 "혼선 드려 사과…제작 더 신중할 것"

새해 첫날 대한민국 경찰청 공식 사회관계망서비스(SNS)에 게시된 독도 해돋이 사진을 두고 사진의 실제 촬영 시점과 내용이 맞지 않는다는 지적이 제기됐다. 서경덕 성신여대 교수의 문제 제기 이후 논란이 확산하자 경찰청은 해당 게시물을 삭제하고 사과문을 게시했다.

경찰청 공식 SNS에 올라온 독도 해돋이 사진. 서경덕 교수

2일 서경덕 교수는 최근 자신의 인스타그램을 통해 "경찰청 공식 SNS 계정에 '독도에서 보내온 2026년 첫 해돋이 사진'이라는 설명과 함께 6장의 사진이 게시됐지만 일부 사진은 해돋이가 아닌 일몰 장면으로 보인다"고 했다.

서 교수에 따르면 게시물에 포함된 첫 번째 사진과 네 번째 사진은 태양의 위치와 색감 등을 볼 때 일출이 아닌 일몰 사진으로 보이며 두 번째 사진 역시 새해 첫날 독도 일대에 눈이 많이 내린 기상 상황과 달리 눈이 보이지 않아 최근 촬영 사진으로 보기 어렵다는 지적이다.

그는 "대한민국 누리꾼을 기만하고 있다"며 "경찰청은 해당 게시물을 어서 빨리 시정해야 한다"고 강조했다. 이어 "SNS 계정을 관리하는 대행사의 실수라고 핑계대지 말고 관리·감독을 못 한 스스로 반성해야 한다"고 말했다.

과거 유사한 사례도 언급했다. 앞서 2020년 한 정부기관이 공식 SNS에 '독도에서 떠오르는 해'라는 설명과 함께 사진을 게시했으나 해당 사진 속 섬이 독도 본도가 아닌 것으로 확인돼 논란이 일은 바 있다.

서 교수는 "일본이 지속적으로 독도가 자기 영토라는 억지 주장을 펼치고 있는 상황에서 우리 정부기관이 독도에 관한 일을 진행할 시 더욱더 신중을 기해야만 한다"고 강조했다.





경찰청 공식 SNS에 게시된 사과문. 경찰청 인스타그램

논란이 확산하자 경찰청은 해당 게시물을 내리고 사과문을 게시했다. 경찰청은 사과문에서 "2026년 새해를 맞아 붉게 타오르는 독도의 태양 이미지를 통해 국민 여러분의 힘찬 출발을 응원하고자 했다"며 "그 과정에서 혼선을 드릴 수 있는 사진이 게시된 점에 대해 국민 여러분께 사과드린다"고 밝혔다. 이어 "SNS 콘텐츠 제작에 더욱 신중을 기하겠다"고 덧붙였다.





박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr

