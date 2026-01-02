대구염색산업단지 연간 120차례 악취 측정…대구시 "작년 조사때 기준치 넘지않아"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

대구시는 서구 지역 악취 관리를 위해 지난해에 이어 2026년에도 염색산업단지에 대한 악취 실태조사를 시간대별로 연중 120차례 실시한다고 2일 밝혔다. 이 조사는 대구보건환경연구원이 주관하며, 염색산업단지의 악취 발생 정도와 주변 지역에 미치는 영향을 파악하는데 중점을 둔다.

대구염색산업단지는 2024년 악취관리지역으로 지정됐으며, '악취방지법'에 따라 2025년부터 매년 실태조사를 진행하고 있다. 이번 실태조사 결과는 서구 지역의 악취 저감 및 관리 방안을 마련하기 위한 기초자료로 활용할 예정이다.

실태조사는 '대기질 조사'와 '사업장 조사'로 나눠 연중 진행한다. 대기질 조사는 △발생지역 △경계지역 △영향지역으로 구분해 10개 지점에서 새벽·주간·야간 시간대별로 악취농도를 세밀하게 측정하고, 사업장 조사는 염색산단 내 악취배출사업장 25개소를 선정해 배출 정도를 파악할 예정이다.

서구는 염색산업단지와 각종 환경기초시설이 산재해있어 악취로 인한 생활 불편이 큰 지역으로, 주민들의 악취 관리에 대한 요구가 특히 높은 곳이다.

2025년 악취 실태조사 결과, 2024년 대비 복합악취는 4배(기준 20배) 정도로 비슷한 수준을 유지했으며, 지정악취물질(지방산) 농도는 82% 감소해 전반적으로 개선된 것으로 나타났으나 주민들의 체감도는 여전히 낮은 실정이다.

악취는 기상 여건에 따라 순간적·국지적으로 발생하고 소멸하는 특성이 있어 관리에 어려움이 따른다. 이를 해결하기 위해 대구시는 2026년부터 산업단지 등 악취배출시설에 대해 악취 배출기준을 두 배 강화하는 '엄격한 배출허용기준' 도입을 위한 절차를 시작할 계획이다.

한편, 2026년에는 염색산업단지 외에도 제지공장이 밀집된 달성군 현풍·신기공단이 기후에너지환경부 악취 실태조사 대상에 포함돼, 지역 내 악취 취약지역에 대한 악취 실태 파악과 관리방안 마련에 진전이 있을 것으로 기대된다.





김정섭 대구시 환경수자원국장은 "이번 실태조사를 통해 염색산단이 악취관리지역 지정 목적에 맞게 관리되고 있는지 점검하고, 이를 바탕으로 악취 관리와 주민 생활환경 개선을 위한 기초자료로 활용할 계획"이라며, "쾌적한 도시환경을 조성하기 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.





