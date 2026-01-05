덕성여대, 2026학년도 정시 경쟁률 6.79대 1

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

수험생 지원 열기 지속

덕성여자대학교는 2026학년도 정시모집 원서접수 결과, 506명 모집에 3435명이 지원해 평균 6.79대 1의 경쟁률을 기록했다고 5일 밝혔다.

전형별 경쟁률은 가군 수능100%전형 5.57대 1, 나군 수능100%전형 4.85대 1이었다. 실기전형에서는 나군 미술실기전형 19.58대 1, 나군 체육실기전형 14.87대 1로 높은 경쟁률을 보였다.

미래인재대학 첨단학과는 가군 수능 100% 전형으로 모집해 가상현실융합학과 4.93대 1, 데이터사이언스학과 5.87대 1, AI신약학과 4.19대 1의 경쟁률을 기록했다. 통합 무전공 모집단위인 자유전공학부는 104명 모집에 733명이 지원해 7.05대 1로 평균을 웃돌았다.

가군 수능 100% 전형에서는 과학기술대학 4.06대 1, 약학대학 5.63대 1을 기록했다. 나군 수능 100% 전형에서는 글로벌융합대학 인문사회 4.76대 1, 유아교육과 5.80대 1로 집계됐다.

이번 정시모집에서는 특히 나군 미술실기전형이 두드러졌다. Art & Design대학 미술실기전형 가운데 기초소양이 33.20대 1로 가장 높았고 기초디자인 24.44대 1, 인체수채화 12.13대 1, 수묵담채화 5.86대 1 순이었다.

전년도 가군에서 나군으로 모집군이 변경된 체육실기전형은 23명 모집에 342명이 지원해 14.87대 1의 경쟁률을 기록했다. 이는 지난해보다 5.1p 상승한 수치다.





덕성여대는 오는 13일 체육실기전형, 17일 미술실기전형 실기고사를 실시한다. 최초 합격자는 다음 달 2일 발표되며, 충원 합격자는 다음 달 5일부터 12일까지 순차적으로 발표될 예정이다. 자세한 내용은 입학처 홈페이지에서 확인할 수 있다.





