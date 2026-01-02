지역 기업의 상품·서비스가 한곳에…광명시, '광명상생플랫폼' 운영

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

中企·소상공인-시민 연결…정책·지역정보도 제공

소비→기업 성장으로 이어지는 지역순환경제 기대

경기도 광명시가 지역 기업들의 상품과 서비스를 한자리에 모은 온라인 플랫폼을 선보인다.

광명시는 시민 참여 기반의 지역순환경제 구축과 지역공동체 자산화를 위한 온라인 플랫폼 '광명상생플랫폼'의 정식 운영을 시작했다고 2일 밝혔다.

'광명상생플랫폼'은 지역 내 중소기업과 소상공인, 시민을 연결하는 온라인 공간이다. 지역 기업의 상품·서비스 정보를 한곳에 모아 시민이 쉽게 찾고 이용할 수 있도록 지원하는 플랫폼이다.

플랫폼에서는 ▲지역 중소기업·소상공인의 판매 상품 및 서비스 소개 ▲관내 기업 데이터 제공 ▲기업 지원사업 정보 안내 ▲광명시 주요 정책과 지역 정보를 모은 '광명라운지' 등의 서비스를 제공한다.

특히 상품과 서비스 정보는 기업 홈페이지나 온라인 쇼핑몰, 사회관계망서비스(SNS) 등과 연계해 실제 소비로 이어질 수 있도록 구성했다. 이를 통해 시민은 신뢰할 수 있는 지역기업 정보를 한눈에 확인하고 소비할 수 있으며, 기업과 소상공인은 별도 유통망 구축 부담 없이 온라인 홍보와 판로 확대 기회를 얻을 수 있을 것으로 시는 기대했다.

시는 이 플랫폼을 기반으로 시민의 소비와 참여가 지역 기업의 성장으로 이어지고, 지역의 자원이 다시 지역 안에서 순환하는 지속가능한 지역경제 구조를 만들어 간다는 계획이다.

플랫폼 입점을 희망하는 지역기업과 소상공인은 자체 홈페이지, 온라인 쇼핑몰, SNS 계정을 보유하고 있다면 안내된 QR코드나 '광명상생플랫폼'에 접속해 신청하면 된다. 자세한 사항은 광명시 투자유치과로 문의하면 안내받을 수 있다.





박승원 광명시장은 "광명상생플랫폼은 지역기업과 소상공인, 시민이 함께 참여하는 지역순환경제의 출발점"이라며 "운영 과정에서 시민 의견을 반영해 누구나 쉽게 활용할 수 있는 플랫폼으로 발전시켜 나가겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

