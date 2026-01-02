함양군, 희망과 안녕 기원하는 백암산 새해맞이 열어

군민 화합으로 열어가는 희망찬 새해

경남 함양군은 2025년을 마무리하고 희망찬 2026년 새해를 맞아 제야의 종 타종식과 해맞이 행사를 개최하며 군민 화합과 새 출발의 의미를 다졌다.

지난 1일 오전 7시, 백암산 정상(해발 621m)에서 군민 등 500여명이 참여한 가운데 새해 해맞이 행사가 열렸다.

함양라이온스클럽 주관으로 열린 해맞이 행사는 안녕 기원제를 시작으로 진행됐다. 초헌관에는 진병영 군수가, 아헌관에는 신성범 국회의원, 종헌관에는 함양라이온스클럽 신기배 회장이 참여해 군민 모두의 평안과 안녕을 기원했다.

함양군 백암산 새해맞이 현장 사진.

이어 새해 희망 메시지 전달, 소망 시루떡 절단실, 일출 감상 및 새해 소원 빌기, 군민 안녕과 지역 발전을 기원하는 만세삼창이 이어지며 새해의 의미를 더했다.

행사 후에는 백암산 아래 두산마을회관에서 떡국 나눔 행사가 열려 참가자들이 덕담을 나누며 새해를 함께 축하했다.

진병영 군수는 희망의 메시지를 통해 "백암산의 정기와 새해의 기운을 받아 2026년 한 해도 군민 모두가 건강하고 행복하기를 바란다"라며 "군민과 함께 더 나은 함양의 미래를 만들어 가겠다"라고 말했다.

이에 앞서 2025년 12월 31일 밤 11시부터 2026년 1월 1일 자정까지 군민의 종 종각에서는 제야의 종 타종식이 열렸다.

함양 연꽃라이온스클럽 주관으로 열린 이 날 행사에는 기관·사회단체장과 군민 등 200여명이 참석했으며, 식전 공연과 신년 메시지 전달에 이어 군민과 함께하는 카운트다운과 제야의 종 타종 순으로 진행됐다.





타종식에서는 지난 한 해를 보내고 병오년 새해의 희망과 군민의 안녕, 지역 발전을 기원하는 뜻을 함께 나누며 희망찬 2026년 새해의 시작을 알렸다.





