전남 고향사랑기부제 3년 연속 '전국 1위' 달성

지난해 모금액 239억원 기록

전국 최초 누적 570억원 돌파

지난해 열린 전남 고향사랑 기부의달 행사 현장. 전남도 제공

전라남도는 2025년 한 해 동안 추진한 고향사랑기부제 모금액이 239억 7,000만원을 기록해 3년 연속 전국 1위를 달성했다고 1일 밝혔다.

전남도는 제도 시행 첫해인 2023년 143억 원, 2024년 187억 5,000만원에 이어 2025년 239억 7,000만원을 모금하며 전국 최초로 누적 모금액 570억 원을 넘어섰다.

이번 성과는 전국 최초·유일의 전담 조직 신설과 도와 22개 시군 간 유기적인 협업 체계 구축, 다각적인 홍보 전략, 우수 답례품 발굴, 기부자 체감도가 높은 기금사업 운영이 복합적으로 작용한 결과로 평가된다.

전남도는 기부자 만족도와 참여 확대를 위해 효능감 있는 기금사업을 추진하고, 지역 특색을 살린 답례품 발굴과 온·오프라인 홍보를 지속해왔다.

도와 시군이 협업한 '마을 공동 빨래방 운영 사업', 곡성군의 '소아과를 선물하세요!', 완도군의 '완도BC 유소년야구단 육성 지원'은 주민 생활 개선과 복지 향상에 기여한 사례로 각종 대회에서 우수 운영 사례로 선정됐다.

이러한 성과는 기부금이 지역사회에 실질적으로 쓰인다는 경험으로 이어져 재기부와 신규 기부자 유입을 이끌었다.

전국 각지와 해외에 거주하는 출향도민과 전남사랑애 서포터즈도 SNS와 다양한 매체를 통해 기부 참여 확산에 힘을 보탰으며, 주요 행사와 캠페인 현장에서 적극적인 활동으로 기부 문화 정착에 기여했다.

도와 시군 공무원들도 지역 축제, 향우회 모임, 수도권 현장 홍보 등을 통해 기부의 가치와 의미를 알리며 기부자 관심과 참여를 꾸준히 높였다.

전남도는 2026년 고향사랑기부제 운영 방향을 '기부자 중심의 참여형 제도'로 정하고, 정책 변화에 맞춘 맞춤형 전략과 투명한 기금 운용, 홍보 강화를 추진할 계획이다.

전남만의 특색 있는 고품질 답례품을 지속 발굴하고, 관리 시스템 고도화와 품질 개선으로 기부자 선택권과 만족도를 높일 방침이다. 현재 전남은 전국 최대 규모인 209개소, 334종의 답례품을 운영하고 있다.

강경문 고향사랑과장은 "도민과 전국 각지의 향우, 기부자들의 관심과 참여 덕분에 3년 연속 전국 1위를 달성했다"며 "기부금이 지역복지와 청년 지원, 문화 활성화 등 도민 삶의 질을 높이는 데 쓰이도록 투명하고 책임감 있게 운영하겠다"고 말했다.





고향사랑기부제는 2025년부터 10만 원 초과 20만 원 이하 기부 구간의 세액공제율이 44%로 상향돼, 20만 원 기부 시 14만 4,000원의 세액공제와 최대 6만 원 상당의 답례품 혜택을 받을 수 있다.





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr

