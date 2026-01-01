전승일 광주 서구의장, 국가보훈부장관 감사패 수상

국가유공자 예우문화 확산 등 기여
광주광역시 서구의회 전승일 의장이 국가유공자 예우문화 확산과 보훈정책 실현에 기여한 공로를 인정받아 국가보훈부장관으로부터 감사패를 수상했다.
이번 감사패는 국가유공자에 대한 사회적 존중과 예우를 제도적으로 뒷받침한 공적을 기념하기 위해 수여됐다.
전 의장은 국가유공자 예우문화 확산 시책의 일환으로 '광주광역시 서구 국가유공자 우선 주차구역 설치 및 운영에 관한 조례'를 발의하는 등 국가유공자 우선 주차구역 설치 사업이 체계적으로 추진될 수 있도록 제도적 기반 마련에 힘써왔다.
이를 통해 관련 정책이 일회성 사업에 그치지 않고 지속해서 운영될 수 있는 토대를 구축했다.
전승일 의장은 "국가유공자에 대한 예우는 선언에 그쳐서는 안 되며, 제도와 정책으로 뒷받침돼야 한다"며 "앞으로도 서구의회는 국가유공자가 존중받는 지역사회를 만들기 위해 책임 있는 의정활동을 이어가겠다"고 밝혔다.
