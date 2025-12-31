화순군, 올해 특별교부세 72억 확보…역대 최대

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

지역현안·재난안전 등 총 25건

전남 화순군이 2025년도 특별교부세 총 71억 7,000만원(약 72억원)을 확보했다.

31일 군에 따르면 특별교부세는 보통교부세 산정 시 반영하기 어려운 지방자치단체별의 긴급·특별한 재정 수요나 예기치 못한 재정 여건 변동 등에 충당하기 위해 중앙정부가 교부하는 재원이다.

이번 특별교부세는 화순군이 그동안 지원받은 규모 중 역대 최대 수준으로, 열악한 재정 여건 속에서도 지역 주요 현안 해결을 위한 필요성과 시급성 등을 종합적으로 검토해 반영된 결과이다.

분야별로는 지역현안 수요에 ▲동구리 호수공원 어린이 놀이터 조성사업 10억원 ▲한천면 금전리 지방상수도 확충 5억원 ▲화순읍 다지리 가로등 설치사업 4억원 등 총 29억원(6건)을 확보했다.

또 재난안전 수요에는 ▲재해위험교량(세청교) 보수 및 보강사업 7억원 ▲하천 계곡 불법 시설물 철거 후속조치 사업 5억원 ▲용계지구 수리시설 개보수사업 5억원 등 총 32억 4,000만원(10건)을 확보해 재난 예방과 안전 기반 강화에 활용할 방침이다.

군은 중앙부처 각종 평가에서 우수한 성과를 거둬 시책수요(지방자치단체 인센티브)에서도 10억 3,000만원(9건)을 확보했다. 해당 인센티브는 ▲기후재난 대응 최우수 2억원 ▲민생회복 소비쿠폰 집행 우수 2억원 ▲자연재난대책 추진 및 재난관리 평가 우수 4억 2,000만원 등이 포함된다.

구복규 군수는 "많은 특별교부세 확보를 위해 노력해 주신 우리 지역 신정훈 국회의원께 감사드린다"며 "확보한 예산이 조기에 성과로 이어질 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





이어 "앞으로도 군민이 생활 속에 체감할 수 있는 행정을 적극 실천해 '군민이 행복한 화순'을 만들기 위해 전 직원과 함께 노력하겠다"고 덧붙였다.





