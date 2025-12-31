"시정 현장 전달합니다" … 창원특례시, 블로그·소셜 기자단 발대식 열어

'시민의 시선'으로 양방향 소통 행정 강화



경남 창원특례시는 시청 제3 회의실에서 '2026년 블로그·소셜 기자단 발대식'을 열었다.

창원특례시, 2026년 블로그·소셜 기자단 발대식 단체 사진.

지난 30일 열린 발대식은 시민의 눈높이에서 시정 현장을 취재하고 전달할 기자단의 공식 출발을 알리는 자리로, 블로그 기자단 30명, 소셜 기자단 20명과 관계자 등 60여 명이 참석한 가운데, 2025년 우수 기자 표창패 수여와 2026년 기자단 위촉장 수여, 기념촬영, 기자단 활동 안내 및 교육 순으로 진행됐다.

2026년 블로그·소셜 기자단은 시정 현장을 직접 찾아가 취재하고, 정책·행사·생활정보 등을 시민이 이해하기 쉬운 콘텐츠로 제작·확산하는 데 힘쓸 예정이다.

또한 현장에서 느낀 점과 시민 반응을 함께 담아 공유함으로써, 시민의 목소리가 시정에 보다 효과적으로 전달되도록 소통 기능도 강화할 계획이다.

이동호 공보관은 "최근 시정 홍보는 일방적으로 알리는 것을 넘어, 시민과 소통하고 공감하는 과정이 더욱 중요해졌다"며 "시의 홍보만으로 담기 어려운 현장의 분위기와 생활 속 변화, 시민이 실제로 느끼는 목소리를 '시민의 시선'으로 자연스럽게 담아 달라"고 당부했다.





한편, 시는 발대식 이후에도 기자단 운영 방안과 활동 가이드라인을 체계적으로 안내하고, 취재·제작 역량을 높일 수 있도록 교육과 지원을 강화해 시민 공감형 콘텐츠 확산과 시정 소통을 지속 확대해 나갈 계획이다.





