의정부도시공사, 의정부컬링경기장 빙면광고 참여 기업 모집

경기 의정부시 산하 의정부도시공사는 2026년 1월 2일까지 2026년 제1회 빙면광고 참여 기업을 모집한다고 31일 밝혔다.

컬링경기장 빙면 광고.의정부도시공사 제공

이번 빙면광고는 2026년 1월 21일부터 3월 20일까지 약 2개월간 운영되며 접수 기간은 1월 2일까지다. 신청은 의정부도시공사 홈페이지 공지사항 내 '컬링경기장 빙면광고 접수 안내'에서 신청서를 내려받아 작성한 후 이메일로 접수하면 된다. 접수 기간 이후 신청 건에 대해서는 2026년 3월 25일부터 약 2개월간 광고가 게시될 예정이다.

컬링경기장 빙면에 설치되는 기업 로고는 경기 및 각종 행사 진행 시 관중에게 직접 노출될 뿐만 아니라, 대회 중계 및 영상 콘텐츠를 통해 외부 시청자들에게도 자연스럽게 홍보된다. 특히 컬링 경기 특성상 카메라 시선이 빙면에 집중돼 높은 홍보 효과를 기대할 수 있다.

광고 사용료는 48일 기준 94만원(최소 설치 수량인 2개 기준)이며, 설 연휴와 일요일 등 휴관일은 광고 게시 기간에서 제외된다. 다만, 어린이·청소년 이용시설의 특성을 고려해 부적합하다고 판단되는 업종은 자체 심의를 통해 제한될 수 있다.





의정부도시공사 김장호 사장 직무대행은 "컬링경기장 빙면광고는 공공체육시설의 특성을 살린 합리적인 홍보 방식으로, 참여 기업에는 브랜드 인지도 제고의 기회를 제공하고 시설 운영 측면에서도 안정적인 수익 기반을 마련할 수 있다"며 "많은 기업의 관심과 참여를 기대한다"고 말했다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

