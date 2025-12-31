"中, 반도체 공장 지을 때 국산 장비 50% 사용 의무화"

로이터, 익명 소식통 인용 보도

당국 요구 불충족 시 반려

"궁극적 100% 국산 장비 사용 목표"

중국 동부 장쑤성 쑤첸의 한 반도체 제조 공장에서 기술자들이 반도체 공정 장비를 점검하고 있다. AFP연합뉴스

AD

중국 정부가 자국 반도체 업체들에 공장 신·증설 시 장비의 50% 이상을 국산으로 사용했음을 입증하도록 요구하는 것으로 전해졌다.

미국 로이터통신은 30일(현지시간) 사안에 정통한 소식통 3명의 말을 인용, 반도체 공급망 독립을 추진 중인 중국 정부가 이런 방침을 적용하고 있다고 전했다.

이 규정은 공식 문서 형태로 명문화된 것은 아니나 현재 반도체 업계에 통용되고 있다. 한 소식통은 "당국은 50%보다 훨씬 높은 비율을 선호한다"면서 "궁극적으로는 100% 국산 장비를 사용하는 것을 목표로 하고 있다"고 말했다.

당국이 요구하는 기준을 충족하지 못한 신청은 대체로 반려된다. 다만 공급 제약에 따라 당국이 일부 유연성을 부여하는 경우도 있다. 국산 장비가 충분치 않은 첨단 공정 라인에서는 일부 완화된 규정이 적용되는 식이다.

이번 50% 자국산 제품 이용 규정은 적용 대상이 폭넓다는 점에서 미국의 최첨단 인공지능(AI) 반도체 칩 규제보다 더 강력한 규제로 풀이된다. 앞서 시진핑 중국 국가주석은 외산 기술에서 탈피해 공급망 독립을 추진해왔는데, 미국이 2023년 AI 칩 대중 수출에 제동을 걸면서 이 같은 정책 기조를 강화했다.

로이터통신은 "미국의 수출 규제가 최첨단 장비 판매에 한정됐다면 이는 미국·일본·한국·유럽산 장비가 여전히 구매할 수 있는 분야에서도 중국 업체들이 국산 장비를 선택하도록 압박한다"고 짚었다.

이 외에도 중국 정부는 반도체 공급망 육성을 위해 이른바 '빅 펀드(Big Fund)'를 조성하고 수천억 위안을 투입해왔다. 2024년에는 3단계를 출범시키며 3440억위안(약 71조원)의 자금 실탄을 마련했다. 로이터통신은 지난달 중국 정부가 국가 자금을 일부라도 지원받는 데이터센터에 외국산 AI 칩 사용을 중단하도록 지시했다고 보도하기도 했다.

중국 정부의 공급망 독립 노력은 일부 성과를 거둔 것으로 보인다. 올해 국유 계열 기관들은 국산 노광 장비와 부품 421건을 발주해 총 약 8억5000만위안(약 1800억원)의 주문금액을 기록한 것으로 확인됐다고 통신은 덧붙였다.

개별 업체별로도 성과가 가시화됐다. 나우라, AMEC 등은 중국 반도체 위탁생산(파운드리) 업체인 SMIC 7㎚ 첨단 공정 라인 일부에 포함돼 장비를 실험 중인 것으로 알려졌다. 실적도 오름세로 나우라와 AMEC 상반기 매출은 전년 동 기간에 비해 각 30%, 44%나 급증했다.





AD

당분간 중국 정부의 공격적인 반도체 자급자족 기조는 유지될 전망이다. 국제반도체장비재료협회(SEMI)는 최신 보고서에서 중국이 최소 2027년까지 세계 최대 반도체 장비 구매국이 될 것으로 전망했다. SEMI는 미국과 반도체 패권 경쟁을 벌이고 있는 중국이 기술 자립을 위해 관련 설비투자를 당분간 지속할 것이라고 설명했다.





차민영 기자 blooming@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>