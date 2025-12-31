쿠팡, '셀프조사' 비판에도 美 증권위에 "3000건 유출" 공시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"정부 지시에 따라 조사했다"는 해명 보도자료 첨부

쿠팡이 한국 정부와 상의 없이 발표했던 이른바 '셀프조사' 결과를 미국 증권거래위원회(SEC)에 공시했다.

30일(현지시간) SEC 공시 시스템에 따르면 쿠팡은 전날 제출한 서류를 통해 "고객 계정 3300만 건에 대한 접근이 있었으나 범인은 약 3000건의 제한된 데이터만을 저장했다"며 "해당 데이터는 제3자와 공유되지 않은 채 삭제됐다"고 밝혔다.

이는 쿠팡이 지난 25일 발표한 자체 조사 결과와 동일한 내용이다. 앞서 '쿠팡 사태 범정부 TF' 팀장인 배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관은 정부와 사전에 합의하지 않은 것이라며 "악의적인 의도가 있다"고 비판한 바 있다.

쿠팡은 '자체 조사'가 아니라 정부의 지시에 따라 정부와 협력하며 진행한 조사였다는 지난 26일 해명 보도자료의 번역본을 첨부하기도 했다. 그러면서 공시의 '미래예측 진술' 항목에서는 향후 조사 결과가 달라질 수 있다는 점을 의례적으로 언급했다.





쿠팡은 1조6850억원의 보상안을 발표했다고도 함께 공시했다. 다만 이에 대해 한국 소비자와 시민단체 등은 해당 보상안이 추가 구매를 유도하기 위한 마케팅 수단에 불과하다고 비판하고 있다.





이승형 기자 trust@asiae.co.kr

