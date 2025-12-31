한솔제지, 안전부문 대표에 고민혁 한솔홀딩스 인사지원실장 내정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

최고안전책임자, 대표이사급 격상

한솔제지는 안전 부문 대표에 고민혁 한솔홀딩스 인사지원실장을 내정했다고 31일 밝혔다.

고민혁 한솔제지 안전부문 대표 내정자. 한솔홀딩스

AD

한솔제지는 안전·보건 분야의 독립성과 전문성을 강화하기 위해 최고안전책임자(CSO)를 상무급에서 대표이사급으로 격상시켰다.

고 내정자는 한솔그룹 공채로 입사 후, 한솔제지 경영지원팀장을 역임했으며 2020년부터 한솔홀딩스 인사지원 실장을 맡아 그룹 내 인사 및 안전 체계 관련 제도 개선과 조직 운영 전반에 대한 실무 경험을 쌓아온 인물이다.

이번 인사를 통해 한솔제지는 제지사업 부문은 경영지원본부장이, 환경사업 부문은 환경사업본부장이 겸직해 나뉘어 있던 사업 부문별 안전관리 조직을 안전 부문 대표 산하로 일원화하고 안전 관련 의사결정의 일관성을 확보하기로 했다.





AD

한솔그룹 관계자는 "한솔제지 안전 부문 대표 신설은 안전을 기업 경영의 핵심 가치로 삼겠다는 강한 의지를 반영한 것"이라며 "CSO의 권한이 강화됨으로써 기존 사업장별로 상이했던 안전 관리 기준을 정비하고, 현장 중심의 예방 활동과 선제적 위험 관리 역량을 강화할 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>