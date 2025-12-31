[인사] 한국조폐공사

◆한국조폐공사 <소속 기관장 발령(승진)> ▶화폐본부장 서동일 ▶제지본부장 왕상식 <1급 승진> ▶성과관리처장 고은영 ▶ICT운영처장 주진숙 ▶화폐본부 운영관리처장 성민석 <2급 승진> ▶영업처 운영지원부장 김양수 <3급 승진> ▶ICT운영처 지역화폐운영부장 장석희 ▶노사협력처 노사협력부장 장인석 ▶홍보실 홍보부장 박영록 ▶화폐본부 생산1처 잉크부장 유한솔 ▶화폐본부 생산1처 인쇄3부장 천영광 <3급 직무대행 승진> ▶영업처 마케팅부장 직무대행 박명미 ▶ICT사업1처 ICT사업혁신부장 직무대행 박재현 ▶ICT개발처 지급결제개발부장 직무대행 정정용 ▶ICT개발처 디지털신분증개발부장 직무대행 진승완 ▶화폐본부 생산1처 동력부장 직무대행 김용태 ▶ID본부 생산처 여권제조부장 직무대행 임양혁 <1급 전보> ▶ESG경영처장 최성민 ▶해외사업처장 유창수 ▶ICT사업2처장 이응규 ▶화폐본부 생산1처장 최원균 ▶기술연구원 디자인연구센터장 남필남 <2급 전보> ▶기획조정처장 김백락 ▶기술처장 신종태 ▶ICT사업1처장 박주열 ▶ICT개발처장 심종오 ▶인사처장 최윤호 ▶경영지원처장 양정규 ▶비서실장 이영석 ▶중장기전략실장 박재성 ▶화폐본부 생산2처장 이경용 ▶화폐본부 생산1처 생산조정실장 김준호 ▶화폐본부 생산1처 생산실장 김상헌 ▶안전관리처 안전총괄부장 장순명 ▶사업처 사업총괄부장 강희찬 ▶ICT사업1처 지역화폐사업부장 박재현 ▶화폐본부 운영관리처 안전운영부장 신언구 ▶화폐본부 생산1처 제판부장 김종희 ▶기술연구원 연구관리팀장 이기련 <3급 전보> ▶기획조정처 전략기획부장 김범수 ▶기획조정처 AI추진기획부장 윤대일 ▶성과관리처 경영정보부장 이정구 ▶ESG경영처 ESG경영부장 윤라영 ▶ESG경영처 상생협력부장 이윤걸 ▶안전관리처 안전환경부장 이계홍 ▶사업처 공공사업부장 이길영 ▶기술처 기술관리부장 윤대호 ▶기술처 품질경영부장 신우진 ▶기술처 기술지원부장 박상현 ▶해외사업처 해외사업부장 김현진 ▶해외사업처 기술사업부장 김준한 ▶ICT사업1처 디지털신분증사업부장 김성현 ▶ICT사업2처 결제플랫폼사업부장 이진우 ▶ICT사업2처 결제플랫폼운영부장 윤인철 ▶ICT운영처 디지털신분증운영부장 김종재 ㅍICT개발처 디지털인프라부장 정영기 ▶경영지원처 총무부장 박준용 ▶감사실 감사기획부장 김지은 ▶감사실 기술AI감사부장 윤호준 ▶화폐본부 운영관리처 노사협력부장 이준성 ▶화폐본부 생산1처 인쇄1부장 유경수 ▶화폐본부 생산1처 인쇄2부장 정경원 ▶화폐본부 생산1처 완공부장 이창규 ▶제지본부 관리부장 김순용 ▶ID본부 운영관리처 관리부장 이재상 ▶ID본부 운영관리처 안전운영부장 서진원 ▶기술연구원 디자인연구센터 조각연구팀장 가성현 <3급상당 전보> ▶영업처 상품기획부장 방은영 <3급 직무대행 전보> ▶영업처 판매운영부장 직무대행 주성현 ▶경영지원처 조달관리부장 직무대행 서영훈 <임시 기구장 전보> ▶ICT사업2처 플랫폼통합지원부장 이용호(이상 2026년 1월 1일자)
