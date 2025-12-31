트럼프가 보낸 선물 언박싱한 李대통령 "혹시 백악관 열쇠?"

SNS에 사진과 영상 공개
"다음 방문 때 안 계시면 문 열고 들어가도 되나^^"
"황금열쇠가 열어줄 굳건한 한미동맹 기원"
이재명 대통령이 도널드 트럼프 미국 대통령으로부터 받은 백악관 황금열쇠를 개봉(언박싱)하는 모습을 공개했다.
이 대통령은 30일 엑스(X·옛 트위터)와 인스타그램에 황금열쇠가 담긴 상자를 언박싱하는 영상과 사진을 올리면서 "이게 혹시 백악관 열쇠일까요. 다음에 방문했을 때 자리에 안 계시면 이 열쇠로 문을 열고 들어가도 될는지"라고 적은 뒤 '^^(웃음)' 표시를 붙였다.
그러면서 이 대통령은 "소통의 의지가 듬뿍 담긴 황금열쇠가 열어줄 더욱 굳건한 한미동맹을 기원한다. 변함없는 우정과 깊은 신뢰에 늘 감사드린다"고 했다. 소셜미디어(SNS)에 적은 문구는 영어로도 병기했다.
영상은 57초 분량으로 제작됐다. 이 대통령은 집무실 책상에서 "자, 어디 한 반 '언박싱' 해볼까요"라고 말하고 황금열쇠가 담긴 상자를 열었다. 이어 상자 안에 담긴 열쇠를 꺼내 살펴본 후 "백악관으로 가는 키'(KEY TO THE WHITE HOUSE) 이렇게 돼 있다. 여기(뒷부분)에는 '트럼프 대통령'(이라고 돼 있다)"이라고 설명했다. 그리고는 "백악관 문이 열리지 않을 때 이것으로 열면 열린다는데 진짜인가 확인해봐야겠다"면서 황금열쇠를 다시 상자에 집어넣고 뚜껑을 닫았다.
트럼프 대통령은 지난 16일 강경화 주미한국대사와 환담하면서 "지난 10일 방한 당시 매우 귀한 선물을 받았다"며 황금열쇠를 선물했다. 이 대통령은 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 열린 한미 정상회담에서 트럼프 대통령에게 무궁화대훈장과 함께 천마총 신라금관 모형을 선물했다.
임철영 기자 cylim@asiae.co.kr
