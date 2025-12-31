국도 24호선 이설도로 노선계획(안), 합천군 주민과 소통

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

안전성과 접근성·편의성을

모두 고려한 최적의 노선계획(안) 수립



경남 합천군과 한국수력원자력은 묘산면 복합문화센터에서 묘산면민과 봉산면민을 대상으로, 두무산 양수발전소 건설사업의 일환으로 추진 중인 국도 24호선 이설도로 노선계획(안) 주민설명회를 개최했다고 31일 밝혔다.

주민설명회는 국도 24호선 이설도로 건설사업에 대한 설명, 질의응답 등 지역 주민들의 의견을 수렴하는 소통의 자리로 마련됐다.

합천군 국도24호선 이설도로 계획노선안 주민설명회 현장 사진.

AD

국도 24호선 이설도로 노선계획(안)은 두무산 양수발전소 하부저수지 조성으로 수몰되는 기존의 국도를 대체하기 위해 건설되는 사업으로, 묘산면 반포리에서 봉산면 권빈리에 이르는 총 2.72km 구간으로 한국수력원자력과 관리청인 부산지방국토관리청에서 주민의 안전성과 접근성, 편의성을 최우선으로 고려하여 노선계획(안)을 수립하였다.

주민 의견 수렴 절차를 거쳐 2026년 10월까지 실시설계를 완료하고, 보상 협의, 인허가 행정절차 이행을 거쳐 2027년 1월 착공, 2029년 9월 준공 예정이다.

군 관계자는 "바쁘신 일정에도 참석해주신 주민 여러분께 진심으로 감사드리며, 모범적인 두무산 양수발전소 건설사업을 위해 주민·발전사·행정이 긴밀하게 상생협력 및 추진해 나가겠다"고 밝혔다





AD

현재 합천군 묘산면 일원에 예정 중인 두무산 양수발전소는 900MW급 대규모 국책사업으로 새로운 일자리 창출 및 지역경제의 발전과 함께 주민들의 복지 및 생활환경 등에 혜택을 줄 것으로 기대되며, 현재 본격적인 건설사업을 위한 행정절차를 원활히 추진하고 있다.





영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>