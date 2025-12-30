서울교통공사, 820명 대규모 공채…지방공기업 최대

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

노사합의 이행…내달 13일부터 접수

서울교통공사가 15개 분야에서 총 820명의 신입사원을 공개 채용한다. 공사는 내년 1월 13일부터 입사지원서를 접수한다고 30일 밝혔다. 이번 채용은 지난 12일 임금협약 당시 노사가 합의한 청년 일자리 창출 약속을 이행하는 것으로 지방공기업 중 최대 규모다.

서울교통공사 제공.

채용 규모는 사무 174명, 승무 207명, 차량 167명, 전기 28명, 정보통신 28명, 궤도 41명, 신호 38명, 기계 39명, 전자 14명, 토목 19명, 건축 31명, 승강장안전문 23명, 지하철보안 6명, 보건관리 3명, 청원경찰 2명 등 총 820명이다.

청원경찰과 기능인재를 제외한 모든 합격자는 채용형 인턴으로 선발돼 3개월간 인턴근무 후 평가를 거쳐 정규직원으로 임용된다. 입사지원서 접수는 1월 13일 오전 10시부터 19일 오후 6시까지 공사 홈페이지(www.seoulmetro.co.kr)에서 온라인으로 진행된다.

채용은 서류전형, 필기시험, 인성검사, 면접시험순으로 진행된다. 필기시험은 2월 7일 실시되며, NCS 직업기초능력평가와 직무수행능력평가 두 과목으로 치러진다. 청원경찰 분야는 민간경비론 및 일반상식으로 대체된다. 필기시험 장소 등 세부 사항은 2월 2일 공사 홈페이지에 공지된다.





한영희 서울교통공사 기획본부장(사장 직무대행)은 "경영 여건이 녹록지 않지만, 노사 간 신뢰를 바탕으로 시민 안전을 위한 필수인력 충원과 청년 일자리 창출을 위해 서울시와 협의해 대규모 공개채용을 진행한다"며 "공사의 미래를 짊어질 우수한 역량과 열정을 가진 인재들의 많은 지원 바란다"고 밝혔다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr

