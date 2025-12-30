美20대 43% "뉴스는 틱톡에서"…유튜브·인스타 추월

틱톡 통한 뉴스 이용 비율 해마다 증가

공동 2위는 유튜브·페이스북

미국 20대 10명 중 4명 이상은 틱톡을 통해 뉴스를 접하는 것으로 나타났다.

29일(현지시간) 미국 여론조사기관 퓨리서치센터가 미국인 18∼29세의 주요 뉴스 소비 플랫폼을 조사한 결과, '틱톡에서 정기적으로 뉴스를 본다'고 답한 비율이 43%로 가장 높았다. 틱톡을 통한 뉴스 이용 비율은 2023년 32%였으나 지난해 39%로 늘었고, 올해 더 확대됐다.

틱톡. AP연합뉴스

AD

반면 지난해 40%로 공동 1위를 차지했던 유튜브와 인스타그램은 각각 공동 2위와 4위로 밀려났다. 페이스북은 지난해 38%에서 올해 41%로 약진했으나 순위는 유튜브와 함께 공동 2위에 머물렀다. 일론 머스크 테슬라 최고경영자가 인수한 엑스(X·옛 트위터)를 통해 뉴스를 본다는 응답은 21%, 레딧은 18%였다.





AD

특히 응답자의 76%는 사회관계망서비스(SNS)에서 뉴스를 접하는 것으로 나타나 언론사 홈페이지(60%)나 이메일 뉴스레터(28%) 등을 압도했다. 응답자의 50%는 SNS를 뉴스 출처로 신뢰한다고 답했는데, 이는 전국단위 언론사에 대한 신뢰도 51%와 거의 유사한 수준이다.





허미담 기자 damdam@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>