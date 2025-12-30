경기신보, 강소기업 10곳 선정…보증 우대 등 지원

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기신용보증재단이 30일 강소기업 10곳을 선정, 발표했다.

경기신보는 최근 폐업 등 생존의 어려움 속에서도 묵묵히 경쟁력을 키워온 기업의 사례를 발굴·조명함으로써, 중소기업과 소상공인에 대한 인식을 개선하고 현장에 실질적인 격려와 자신감을 전하기 위해 강소기업을 선정하게 됐다고 밝혔다.

이번 강소기업 선정은 단순한 매출 규모나 일시적인 성과가 아닌, 기술·제품 경쟁력과 지속적인 연구개발 및 혁신 노력, 경영 안정성과 성장 가능성, 지역경제 기여도 등을 종합적으로 고려해 이뤄졌다.

인증 유형을 수출형·기술형·혁신형·소상공인형 등 4개 분야로 구분했으며, 수출형은 글로벌 시장에서 경쟁력을 인정받고 있는 기업을, 기술형은 독자적인 기술력과 지속적인 연구개발 투자를 이어온 기업을, 혁신형은 경영관리와 조직 운영 전반에서 변화를 이끌어온 기업을, 소상공인형은 규모는 작지만 안정적인 매출 성장과 지속 가능한 사업 기반을 구축한 기업을 중심으로 선정했다.

이러한 기준에 따라 선정된 강소기업들은 단순히 '잘 버틴 기업'이 아니라, 스스로의 경쟁력을 점검하며 미래를 준비해 온 기업이라는 점에서 의미가 있다.

이번에 선정된 강소기업은 ▲㈜미정화학 ▲블루스카이 ▲㈜소프트제국 ▲㈜승진기계 ▲㈜은성화학 ▲㈜매직큐브 ▲㈜영원메티칼 ▲㈜한영 ▲㈜그랑페르 ▲애드파워 등이다.

경기신보는 이번에 선정된 강소기업을 대상으로 보증 우대와 맞춤형 홍보, 성장 단계별 정책 연계 등 후속 프로그램을 체계적으로 추진한다.





시석중 경기신보 이사장은 "이번 강소기업 선정은 중소기업과 소상공인이 여전히 가능성과 힘을 가지고 있다는 사실을 사회에 알리고, 현장에서 애써온 기업에 대한 인식 개선과 위상 강화를 위한 것"이라며 "경기신보는 앞으로도 보증 지원을 넘어, 도내 중소기업과 소상공인의 가치를 알리고 함께 성장하는 든든한 동반자로서의 역할을 강화해 나가겠다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr

